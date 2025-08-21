Инфлацията или безработицата е по-голям риск: Протоколите на Фед

Войната в Украйна:

Повечето членове на Федералния комитет за отворен пазар на Управлението за федерален резерв на САЩ, известно като Фед, са изразили на последното си заседание в края на юли мнение, че рисковете от продължителна инфлация надвишават опасенията за отслабване на пазара на труда. Това показват публикуваните  протоколи от заседанието на Фед, който е с ролята на централна банка в САЩ, проведено на 29–30 юли.

Рискът от инфлация е по-голям

Политиката на налагане на мита допълнително е изострила различията в Комитета, става ясно още от документа. Въпреки притесненията за по-слаби данни за заетостта, "мнозинството от участниците прецени, че рисковете от ускорена инфлация са по-съществени", става ясно от протоколите.

На заседанието през юли Фед запази основния лихвен процент в диапазона 4,25 – 4,50 на сто, като в официалното изявление се посочваше, че инфлацията остава "леко повишена", а пазарът на труда – "стабилен".

Председателят Джером Пауъл заяви след заседанието, че ефектът от митата върху инфлацията може да е временен, но институцията трябва да бъде предпазлива спрямо възможността за по-дълготрайно влияние. Членовете на Комитета са обсъждали дали поскъпването на вносните стоки ще доведе до еднократен ценови скок или до по-дълбок и траен инфлационен натиск.

"Няколко участници подчертаха, че инфлацията е надвишавала 2 на сто за продължителен период, което увеличава риска дългосрочните инфлационни очаквания да се откъснат от целта при продължително въздействие на митата", пише още в документа.

Някои представители на Комитета обаче, са предупредили, че ефектите от митата върху цените на потребителските стоки и услуги може да се проявят със закъснение.

Последните икономически данни подкрепят предпазливостта спрямо инфлацията, но отслабват увереността по отношение на заетостта. Безработицата в САЩ се повиши до 4,2 на сто, а данните за заетостта за последните три месеца до юли бяха ревизирани рязко надолу, като наемането на работа е било най-слабо от началото на пандемията.

Още преди публикуването на ревизираните данни членовете на Управителния съвет Кристофър Уолър и Мишел Бауман са гласували в полза на понижение на лихвите с 0,25 пункта – знак за нарастващи разногласия в Комитета.

 

