Курсът на еврото отбеляза седмичен връх

Курсът на еврото смени посоката и тръгна нагоре, отбелязвайки най-доброто си представяне за седмицата спрямо щатския долар. Това се случва на 3 юли. На 30 юни беше предишният седмичен пик - от 1,1433 спрямо щатския долар, но след това курсът започна да пада и мина отново под психологическата граница от 1,14. Единната европейска валута гравитира около нея в последните седмици, като дори слезе и близо до 1,13. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 3 юли, за 1,1453 долара, което е ръст спрямо последните отчетени нива от четвъртък, показват данни на платформи за валутна търговия. Вчера еврото имаше най-висок курс от 1,1449 спрямо долара.

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Европейската централна банка определи на 2 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1399 щатски долара, което е спад от 1,1383 на 1 юли.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Снимка: БГНЕС

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 4 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1621 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.