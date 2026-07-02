Депутат от "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша

„Много е лесно, когато си в опозиция, да търсиш пробойни там, където ти си бил на това място и знаеш, че нещата са такива, каквито са. Смятам, че Бюджет 2026 е такъв, какъвто е“, каза в „Лице в лице“ по bTV Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България“ и шеф на икономическата комисия в парламента.

„2020-а беше стартова година на едно публично насилие над Закона за публичните финанси. Тогава започна една криза, за която не сме предполагали, че може да се случи – кризата с коронавируса. И бизнесът, и държавната администрация бяха поставени в едни условия за работа“, посочи Белчев.

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„Удължителните бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. Имаше една игра, където една кутия се прехвърляше с тиктакащ механизъм. Министрите на финансите от 2021 г. до момента просто си прехвърляха тази тиктакаща кутия“, заяви депутатът от „Прогресивна България“. „Ние решихме тази тиктакаща кутия да не продължаваме да я прехвърляме, а тя да бъде отворена. Да изпием горчивата чаша до дъно в този бюджет за 2026 г.“, допълни той.

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По думите му този бюджет не е на „Прогресивна България“, тъй като за тази година имаше трима финансови министри. „Силно се надявам за Бюджет 2027 действително правителството на Румен Радев да може да стъпи на една здрава основа“, заяви Стефан Белчев. Той изрази надежда да се започнат сериозни политики, които касаят реформа в държавната администрация, тъй като тя е дълго отлагана.

Полетите на Делян Пеевски

„Това, което изнесе министър Демерджиев относно полетите на Делян Пеевски, е наистина притеснително. Все пак става въпрос за публична личност, така че тук се дължат много отговори. Надявам се за изсветляване на всичко, което е било до момента. Надявам се това да е самото начало и да не се спира дотук“, каза Белчев.

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„Притеснителното е, че става въпрос за значителни суми, които ангажират тези над 200 полета. Друг е въпросът и лицата, които са съпровождали г-н Пеевски. Много отговори очакваме от институциите“, посочи още той. „Съмнявам се, че министър Демерджиев не излиза като журналист от жълт вестник. Той е достатъчно компетентен и е сериозен политик. Надявам се това да бъде самото начало на един оздравителен процес. Един катарзис на нашата политическа класа“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.

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