КФН: Отнемането на лиценза на "ДаллБогг" беше неизбежно

Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, който отговаря за застраховането, коментира казуса със застрахователя „ДаллБогг“. По отношение на това как са установени проблемите при дружеството и как се е стигнало до отнемане на лиценза, Данаилов обяснява, че още при встъпването му на длъжност вече е действала европейска координационна платформа: „Когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейският надзор по искане на Полския надзор, който вече беше сприял дейността на „ДаллБогг“ заради лошото им пазарно поведение.“

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Той допълва, че към тази инициатива са се присъединили няколко държави. „Към тази платформа заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенци, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и Италианският надзор, Румънският надзор, Гръцкият надзор и Испанският надзор“, обясни Данаилов.

Според него именно това е наложило действия. „Т.е. ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно, да анализираме ситуацията, в която се уверихме, че тези твърдения на колегите от другите надзори са верни и наложихме първата мярка, която наложихме – спиране на трансграничната дейност на дружеството“, каза той.

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Данаилов посочва и последващи констатации. „Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенци към дружеството“, каза той.

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Данаилов допълва, че е направена и външна оценка: „На база на всички надзорни действия, включително подкрепени от Европейският надзорен орган, който извърши независима оценка на дружеството, се достигна до калкулации, че на дружеството липсват около 280 млн. евро, които да могат да изплатят евентуалните претенции, които могат да се появят на база на щети, причинени от застраховани автомобили най-вече.“

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По отношение на твърдения, че Данаилов има намерение да превземе дружеството чрез посредници, той е категоричен: „Първо, това са абсурдни твърдения, хвърлени в пространството.“ и допълва: „Тоест твърденията, че има някакъв натиск политически са просто едни хвърлени в пространство твърдения и няма факти за тях. Европейският надзор извърши независима оценка на финансовото състояние на дружеството и констатира, че има недостиг на финансови средства между 550 млн. и 640 млн. лева.“ На въпрос за посредник той заявява: „Това е несериозно твърдение.“