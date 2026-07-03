ГЕРБ плаши Радев с Конституционния съд заради дефицита

ГЕРБ предупреди, че може да сезира Конституционния съд заради заложения в проектобюджета за 2026 г. дефицит от 5,7%, който според партията противоречи на Закона за публичните финанси. По време на парламентарния контрол бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова заяви, че бюджетът нарушава законовия таван за дефицита.

"Заложеният дефицит от 5,7% е в нарушение на Закона за публичните финанси и това нарушение подлежи на обжалване пред Конституционния съд", предупреди тя.

Петкова припомни, че според закона бюджетният дефицит не може да надвишава 3% от брутния вътрешен продукт. Изключения се допускат единствено при извънредни обстоятелства извън контрола на Министерския съвет или при икономически спад над 3%. Още: Депутат от "Прогресивна България": В този бюджет изпиваме до дъно горчивата чаша

"Не са налице такива извънредни обстоятелства", заяви тя.

По думите ѝ предупреждението не е политически ход, а опит Народното събрание да не приеме решение, което противоречи на закона. Петкова подчерта, че Законът за публичните финанси не може да бъде заобикалян чрез други нормативни актове и призова управляващите от "Прогресивна България" да преразгледат предложения бюджет.

В отговор премиерът Румен Радев заяви, че правителството е готово да обсъжда проекта.

"Надявам се на открит дебат. Ние сме готови да търсим рационално решение", каза той.

Радев увери, че кабинетът планира чувствително намаляване на бюджетния дефицит през 2027 г.

В същото време средносрочната бюджетна прогноза, приложена към проекта за държавния бюджет за 2026 г., предвижда дефицит от 3,8% през 2027 г., което също е над законово определения таван от 3% от БВП. Още: Парите за национална детска болница не са в бюджет 2026, но били налични другаде

Премиерът отново защити проекта, определяйки го като "бюджет на реалността". Според него високият дефицит е резултат от "волунтаризма на няколко правителства от 2020 г. насам".

"Спираме прехвърлянето на неразплатени дейности за следващата година. Обещаваме пълна финансова дисциплина, ревизия на всички плащания и тези, които не са финансово осигурени", заяви Радев.

Той допълни, че реформа в държавната администрация не може да бъде извършена за един месец чрез механично съкращаване на 10 или 20% от служителите.

"Подобни промени налагат и промени в редица закони, което не може да стане за един месец", каза още министър-председателят.