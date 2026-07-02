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Еврото пак "отказва" да прескочи психологическа граница спрямо долара

02 юли 2026, 9:20 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото пак "отказва" да прескочи психологическа граница спрямо долара

Курсът на еврото си оства в посока надолу, след като на 30 юни стигна седмичен пик от 1,1433 спрямо щатския долар, но след това започна да пада и мина отново под психологическата граница от 1,14. Единната европейска валута гравитира около нея в последните седмици, като дори слезе и близо до 1,13. Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 2 юли, за 1,1388 долара, което е лек ръст спрямо последните отчетени нива от сряда, показват данни на платформи за валутна търговия. Вчера еврото имаше най-висок курс от 1,1404 спрямо долара.

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Европейската централна банка определи на 1 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1383 щатски долара, което е спад от 1,1394 на 30 юни.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 2 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1633 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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