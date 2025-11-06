"Стига вече касички": Мартин Димитров иска пренаписване на бюджета

"С подобни аргументи - ние и работодателските организации поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета. Това е критично важно да се направи, защото иначе вървим като катастрофа", каза депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров пред медиите в парламента във връзка с бюджета за 2026 г. след като вчера работодателските организации напуснаха Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Исканията на "Да, България"

От "Да, България" искат 5 млрд. лв. "касичка" да отпаднат, както и да не се увеличава данък дивидент от 5 на 10%.

"Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика. Това е шизофренно. След това - да няма увеличение на осигуровките, а да има по-голяма събираемост", каза още Мартин Димитров.

По думите му увеличението на максималния осигурителен доход трябва да е наполовина, защото другото наказва най-производителните хора в България.

От "Да, Баългария" искат още да отпадне СУПТО.

Корупционните разходи

От "Да, България" заговориха за корупционни разходи. "Мерките, които ние изпратихме, са мерки не просто за ограничаване на неефективните разходи, като тези за ТЕЛК, като тези за частните болници. Това са корупционни разходи - корупция в здравеопазването, в социалната сфера, в обществените поръчки", добави лидерът на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: Министерството на финансите публикува историческия първи бюджет в евро