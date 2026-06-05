Кабинетът "Радев":

Странен завой в курса на еврото

05 юни 2026, 9:26 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Странен завой в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар направи странен завой в последните 24 часа, като първо се вдигна сериозно над границата от 1,16 към американската валута, но след това отново се върна малко над това ниво. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, невиждани от около месец, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1615 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,164 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 08 юни 2025, когато беше 1,1395 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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