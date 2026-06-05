"Албания не е за продан" и "Не искаме като Дубай" срещу "доплувалите и пленени" от острова с планиран мега комплекс сем. Тръмп (ВИДЕО)

Хиляди албанци протестираха за пореден път в столицата Тирана срещу крайбрежен туристически комплекс, планиран от компания, свързана с Джаред Кушнер - зет на президента на САЩ Доналд Тръмп и съпрег на дъщеря му Иванка.

Проектът включва изграждането на хотели на необитаемия остров Сазан и в защитената крайбрежна зона Вьоса-Нарта - влажна зона, дом на фламинго, тюлени и места за гнездене на морски костенурки в южната област Звернец.

"Албания не е за продан"

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Сканирайки „Отменете проекта“ и държейки транспаранти „Албания не е за продан“, протестиращите поискаха правителството да блокира проекта за курорта, който предизвика опасения относно нанасянето на екологични щети и корупция.

Специалната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) вече заяви, че е започнала разследване на средствата, използвани за придобиване на собствеността върху земя и продажбата им на инвеститори.

В събота имаше голяма демонстрация в Звернец, където десетки хора, включително еко активисти, протестираха срещу издигането на бодлива тел, блокираща достъпа до плажа.

Частни охранители нападнаха и раниха протестиращи, което накара властите да отстранят от длъжност няколко полицаи и да отнемат лицензите на две частни охранителни фирми.

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Не е потвърдено, че земята, оградена с бодлива тел, е закупена от инвестиционната фирма на Кушнер Affinity Partners. Кушнер представи план за проекти за развитие в Албания преди 2 години.

Планът за мега комплекс

Според този план Кушнер възнамерява да превърне Сазан – бивша тайна комунистическа военна база, в луксозна туристическа дестинация, като проектът е на стойност около 1,4 милиарда евро (1,2 милиарда долара). В Звернец са планирани и луксозни хотели.

През януари около 40 екологични организации призоваха за спиране на плановете за курорта, позовавайки се на заплахи за биоразнообразието.

Протестиращи се събраха пред офиса на албанския социалистически премиер Еди Рама във вторник вечерта, държейки надуваеми фламинго и плакати с надписи „Родината не е за продан“ и „Не искаме Албания като Дубай“.

„Искаме цялото строителство да бъде спряно и тежките машини да бъдат изтеглени от защитената зона“, каза Джони Ворпси, еколог от организацията PPNEA-BirdLife Albania. „Това ще бъде нов град с около 10 000 стаи и ще унищожи напълно този див регион“, категоричен е той.

Рама беше поканил протестиращите да изберат делегация от около 20 души, за да обсъдят потенциални решения, но протестиращите отхвърлиха предложението.

Рама публично защити проекта. „Много е важно да останем гостоприемни, да останем справедливи и при никакви обстоятелства да не бъдем стигматизирани като страна, в която инвеститорите са посрещнати враждебно“, каза той в изявление, споделено с информационна агенция Ройтерс. „Няма абсолютно никакъв шанс инвестициите да спрат, докато аз съм тук“, допълни той.

Плановете на Кушнер за Албания бяха част от по-широка инвестиция, която включваше и бивш щаб на армията в сръбската столица Белград. Миналата година той се отказа от проекта за Сърбия след протести срещу него.

Иванка и Джаред доплували "случайно" до острова и били "пленени"

В свое интервю дъщерята на Доналд Тръмп обяснява как със съпруга й са "открили" острова и са стигнали до идеята за мега комплекса.

Иванка Тръмп споделя, че тя и Джаред й ще построят всичко от 0-та на острова.

"Той е невероятен, красив частен остров в Средиземно море. Бяхме на лодка на приятел и спряхме да поплуваме. И така го намерихме. Доплувахме до острова. Разходихме се пеша и бяхме просто запленени. През годините развихме възможността да помогнем потенциалът на този остров да бъде осъзнат и трансформиран. За мен това дори не е бизнес. За мен това е предизвикателство преди всичко останало, кулминацията на целия ми опит с недвижимите имоти", заявява тя.

Иванка Тръмп допълва, че за проекта са ангажирани едни от най-добрите архитекти, така че качеството на комплекса ще бъде безкопромисно