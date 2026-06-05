Оливия Родриго след използването на нейна песен от ICE: Това, което правят, е варварско

Певицата Оливия Родриго заяви, че е била "дълбоко смутена", когато е разбрала, че американската имиграционна служба ICE е използвала нейна песен в публикация в социалните мрежи.

Защо Родриго е ядосана

Миналия ноември изпълнителката, която нееднократно е критикувала действията на имиграционните власти, реагира остро, след като песента ѝ "All-American Bitch" беше използвана без разрешение във видео на Министерство на вътрешната сигурност на Съединените щати.

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Клипът показвал служители на ICE, които задържат и депортират имигранти от САЩ, придружен от посланието: "Напуснете сега и се самодепортирайте чрез приложението CBP Home. В противен случай ще понесете последствията."

В коментар, който по-късно беше изтрит, Родриго написа: "Никога повече не използвайте песните ми, за да популяризирате вашата расистка и изпълнена с омраза пропаганда".

От своя страна Министерството на вътрешната сигурност отвърна, че американците са благодарни на федералните служители на реда за тяхната работа и че певицата би трябвало да оцени техните усилия, вместо да ги омаловажава.

В ново интервю за списание Dazed Родриго разказа, че случайно е попаднала на видеото, докато е разглеждала телефона си.

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"Беше много смущаващо да видя тази пропаганда, а фактът, че използваха моя песен, ме разгневи още повече", каза тя.

Изпълнителката осъди действията на ICE и политическата обстановка в САЩ, като заяви: "Това, което правят, е ужасно, варварско и жестоко. Много съм натъжена, че живея в държава, която смята подобни неща за приемливи".

Междувременно новият албум на Родриго, "You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love", трябва да излезе на 12 юни чрез Geffen Records.

В подкрепа на проекта певицата ще започне мащабно световно турне в Северна Америка през септември, което ще продължи до май 2027 г. Заради огромния интерес тя ще изнесе цели 11 концерта в The O2 Arena в Лондон, което ще бъде единствената ѝ спирка във Великобритания по време на турнето.

Източник: БГНЕС