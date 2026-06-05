Назрява нов скандал край Сандански за потенциално наводнение: МОСВ министърът с новина и за това кой е виновен за "Баба Алино"

Екипът на Министерство на околна среда и водите (МОСВ) заедно с Инспектората е в Регионалната инспекция във Варна, за да се провери каква е ситуацията с казуса "Баба Алино" и с всички останали процедури по множество подадени сигнали за излизане от рамките на нормата на правните инструменти. Това заяви пред bTV министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Още: Рокада в екоинспекцията: Освободиха директора на РИОСВ – Варна

Етикет за незаконосъобразност и затворени очи

Снимка: БГНЕС

По думите ѝ "Баба Алино" е етикет за незаконосъобразност и широко затворени очи на институциите.

"Притеснителното е, че през октомври 2025 г. и февруари 2026 г. са постъпили сигнали в МОСВ, но нямам информация какво се е случило в Регионалната инспекция за територии, свързани с горски терени, в които се извършва незаконно строителство", коментира Росица Карамфилова.

Тя посочи още, че предвижданията в Общия устройствен план няма предвидени разпоредби за строителство.

"Важното е, че не е установено строителство в границите на природен парк "Златни пясъци", но бих искала да акцентирам, че проектът на Подробен устрройствен план (ПУП) е одобрен от Регионалната инспекция във Варна. Анализът, който имам от последната седмица, считам, че това решение на Регионалната инспекция във Варна е незаконосъобразно. Регионалната инспекция във Варна си е затворила очите за ПУП-а на "Баба Алино", изтъкна министърът.

Тя добави, че е впечатлена, но и огорчена от това, което вижда - явява се като лице, което е разпознато в тази сфера на околната среда и получава над 140 съобщения от граждани за "Баба Алино". Едно от съобщенията е било свързано с опасения в Санданския регион за една незаконна дига в коритото на река Струма, уточни министърът.

"Може да си представите за какво наводнение край Сандански може да се получи", препреди тя, въпреки че Басейнова дирекция е проверявала въпросния случай. Толкова мащабно строителство е останало незабелязано и едва ли е възникнало за един ден или една нощ, загатна Карамфилова.

Затова кой е копал от реката, екоминистърът призова да се изчакат действията на прокуратурата. Въпросите са много, но това, което аз виждам има едно съоръжение по дигата на река Струма, което не трябва да бъде там, подчерта Карамфилова и призова всеки един да изпраща сигнали за нередности, ако има такива.

"Ще има много трудности, защото изпитвам сериозни притеснения за намаления капацитет на МОСВ", сподели Росица Карамфилова за проблемите пред ековедомството.

В края на интервюто си Карамфилова посочи, че язовирите за питейно-битови нужди са над 90% пълни.

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