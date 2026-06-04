"Чиста илюзия и финансови трикове": Икономист обяви, че реалният дефицит е над 5%

Зад кулисите на политическите спорове, икономическите експерти чертаят още по-мрачна картина. Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, разкри, че досегашните ниски нива на дефицита са били резултат от "чиста илюзия и финансови трикове". По думите му, за да се замаскират реалните харчове, са използвани извънредни счетоводни процедури - капитализиране на ББР и БЕХ, авансово събиране на корпоративен данък от банките, еднократна вноска от БНБ в хазната точно преди очакваното ни приемане в еврозоната.

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"Ако извадим тези счетоводни процедури и финансови трикове, реалният дефицит е над 5%. Опозицията може да прави внушения, но фактите показва друго. Изхарчили сме много повече, отколкото сме събрали", категоричен бе Кръстев.

Главният икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов внесе важен нюанс в дебата. Според него парадоксът на сегашната криза е, че бизнесът и икономиката всъщност работят отлично. "Имаме рекорден дефицит при много добро изпълнение на приходната част. Това показва, че големият проблем е изцяло в разходната страна на уравнението", обясни той. И допълни, че добрите икономически показатели в момента са прозорец от възможности да се орежат излишните харчове със здрав разум, преди евентуална рецесия да взриви бюджета.

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Обявената от правителството заявка за 10% съкращаване на разходите в администрацията обаче срещна сериозен скептицизъм сред експертите. Финансовият журналист Петър Илиев определи изказванията на управляващите като противоречиво "политическо говорене". "Казват, че ще режат разходи, но в същото време нито евроцент няма да бъде взет от пенсионерите и няма да пипат делегираните бюджети. Откъде тогава ще се реже? 35% от всички разходи в бюджета са за заплати и пенсии. Точно те в доклада на ЕК са квалифицирани като неефективни", посочи Илиев.

Според него технически е невъзможно бързо да се съкратят нужните милиарди само чрез чиновници, тъй като огромната част от тях са служители в общини, общински структури и болници, които се издържат именно чрез защитените делегирани бюджети.

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Експертното мнение е, че държавата неизбежно ще трябва да прибегне до непопулярни мерки – замразяване на заплатите в бюджетния сектор за следващите 1-2 години и евентуално модифициране на "швейцарското правило" за пенсиите.