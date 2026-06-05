Срив в цените на златото и биткойна

Биткойнът падна до най-ниското си ниво от февруари, спадайки с повече от 25% този месец, тъй като дългосрочните притежатели ликвидират милиарди активи, а усилията за усъвършенстване на регулацията на криптовалутите в САЩ са изправени пред несигурност във Вашингтон.

Спадът на биткойн се задълбочи в сряда, като цената падна до 61 300 долара за първи път от февруари, удължавайки един от най-бурните периоди за най-голямата криптовалута в света тази година.

Цената е спаднала с повече от 25% от най-високата си стойност по-рано този месец и с над 30% от началото на годината, което прави 2026 г. една от най-слабите години за биткойн в последно време в сравнение с други основни рискови активи.

Още: Цената на златото пада за трети пореден месец

Впоследствие биткойнът леко се повиши и се търгува около $63 000.

Инвеститорите продават агресивно

Това, което прави настоящата разпродажба особено значима, е не само нейният мащаб, но и нейният източник.

Според няколко анализатори, проследяващи блокчейна, дългосрочните притежатели – обикновено определяни като инвеститори, чийто биткойн е останал непроменен в продължение на поне 155 дни, продават агресивно, след като са останали до голяма степен в пасивно състояние от февруари до април.

Още: Биткойнът падна до най-ниското си ниво откакто Тръмп е на власт

През първите няколко дни на юни тези притежатели продадоха приблизително 2,4 милиарда долара (2,1 милиарда евро). Значителна част от тях дойде от инвеститори, които бяха купили биткойн над 90 000 долара - група, която до голяма степен се съпротивляваше на продажбата, дори когато цените падаха в продължение на месеци.

Разпродажбите се разпространиха и на пазара на деривати. 30-дневният имплицитен индекс на волатилност BVIV на компанията за анализ на крипто деривати Volmex се покачи до 57,4, най-високото си ниво от началото на април, тъй като търговците се втурнаха да купуват защитни опции.

Междувременно, листнатите в САЩ спот биткойн ETF-и регистрираха 13-я си пореден ден на отлив в сряда, като инвеститорите изтеглиха още 50 милиона долара (43 милиона евро) от фондовете, които се разглеждат като барометър на инвеститорския апетит към криптовалутата.

Златото също върви надолу

Недобре изглеждат нещата и за златото.

Цените на златото паднаха в азиатската търговия в петък, тъй като намаляващите надежди за мирно споразумение между САЩ и Иран повишиха очакванията за по-висока инфлация и лихвени проценти, стимулирайки притока на долари.

Източник: iStock

Пазарният фокус беше насочен изцяло към предстоящите данни за заетостта в САЩ, които дават повече сигнали за най-голямата икономика в света и траекторията на лихвените проценти тази година.

Спот цената на златото падна с 0,8% до 4440,84 долара за унция до 23:45 ET (03:45 GMT), докато фючърсите върху златото паднаха с 0,8% до 4 467,01 долара за унция.

Златото се насочва към седмични загуби, на фона на напрежението около Иран и колебанията в лихвените проценти.

Очакваше се спот цените да загубят около 2,2% тази седмица - най-лошият им спад от началото на май.

Златото беше под натиск от признаци за влошаване на геополитическото напрежение в Близкия изток, тъй като САЩ и Иран си размениха нов кръг от атаки на фона на съобщения, че Техеран се е оттеглил от преговорите.

Надеждите за мирно споразумение бяха допълнително потушени от подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула", която отхвърли прекратяване на огъня с Израел, тъй като военните действия в Южен Ливан продължиха. Техеран определи прекратяването на огъня в Ливан като необходимост за всяко по-широко мирно споразумение.

Събитията от тази седмица сочат слаб напредък в мирното споразумение, предвещавайки продължителен конфликт между САЩ и Иран, който вероятно ще подпомогне цените на петрола и инфлацията.

Нарастващата инфлация вероятно ще предизвика по-агресивни действия от страна на световните централни банки, особено на Федералния резерв. Тази идея оказва силно влияние върху златото от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, като се има предвид, че високите лихвени проценти намаляват привлекателността на нелихвените активи.

Други благородни метали също паднаха в петък и се насочваха към седмични загуби. Спот среброто падна с 1,7% до 72,6320 долара/унция и се понижи с 3,5% тази седмица, докато спот платината падна с 0,9% до 1 880,76 долара/унция и се понижи с 0,9% тази седмица.