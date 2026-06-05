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Удар по наркопазара: 11 дилъри са арестувани в столични квартал "Христо Ботев"

05 юни 2026, 8:11 часа 572 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Удар по наркопазара: 11 дилъри са арестувани в столични квартал "Христо Ботев"

Столичният квартал "Христо Ботев" осъмна под засилено полицейско присъствие заради мащабна специализирана операция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу разпространението на наркотици. По първоначална информация до момента са задържани 11 души, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества в района. При акцията са иззети и значителни количества наркотици.

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Операцията продължава и към момента, съобщи СДВР.

На различни адреси в квартала се извършват арести и процесуално-следствени действия. 

По-късно днес се очаква директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов да даде подробности за хода на акцията и постигнатите до момента резултати.

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Наркотици Арести СДВР наркоразпространение дилъри
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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