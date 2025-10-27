Съд в САЩ подкрепи "Евроинс" срещу Румъния

Международният център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон (ICSID) отхвърли искането на румънското правителство за прекратяване на арбитражното дело, заведено от Еврохолд България АД (Еврохолд) и Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) заради отнемането на лиценза и обявяването в несъстоятелност на "Евроинс Румъния" от страна на румънските органи. Това се посочва в прессъобщение на "Еврохолд".

Делото

Еврохолд и ЕИГ заведоха арбитражно дело за над 500 млн. евро срещу правителството в Букурещ в ICSID през май 2024 г. Правното основание - неспазване на двустранната Спогодба за взаимно насърчаване и взаимна защита на инвестициите между България и Румъния, подписана още през 1994 г. ЕИГ е водещ инвеститор на румънския застрахователен пазар с инвестиции за близо 300 млн. евро. Румънската държава поиска от ICSID да прекрати арбитражното производство поради липса на правно основание, но Трибуналът в ICSID отхвърли това искане и делото продължава.

Еврохолд и ЕИГ ще заведат и второ дело по същия казус в ICSID заради неспазване от страна на румънската държава на задълженията ѝ по румънския Закон за насърчаване на инвестициите (GEO No. 92/1997; Law No. 241/1998). Ищците Еврохолд и ЕИГ поискаха да добавят нарушенията по Закона за инвестициите като допълнително правно основание за иск във вече стартиралото през юни 2024 г. производство, но Арбитражът във Вашингтон не прие това искане и поради тази причина ще бъде открито второ производство.

Еврохолд и ЕИГ търсят справедливост и обезщетение за многобройните незаконни действия на румънските власти, които нанесоха щети на дейността на застрахователната група в Румъния, а конкретно в случая с Евроинс Румъния - напълно унищожиха бизнеса ѝ. Действията на румънските органи в този случай се отразиха и продължават да се отразяват неблагоприятно на целия румънски застрахователен пазар, включително на застрахованите и увредените лица.

Преди завеждане на арбитражното дело във Вашингтон, Еврохолд и ЕИГ предложиха извънсъдебно уреждане на спора около казуса с Евроинс Румъния чрез изпратено нарочно “уведомление за спор” (Notice of Dispute) до румънското правителство. И до този момент румънските власти не са взели отношение по темата и не са предприели каквито и да било действия за обсъждане предложенията на Еврохолд и ЕИГ за разрешаване на спора и спестяване на щетите и разходите, които ASF наложи на румънските граждани чрез незаконосъобразното отнемане на лиценза на Евроинс Румъния, се подчертава в прессъобщението.

