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Съдбата на проектобюджет 2027: Депутат от управляващите каза какво следва от 16 ноември

12 ноември 2026, 8:25 часа 980 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Съдбата на проектобюджет 2027: Депутат от управляващите каза какво следва от 16 ноември

По всяка вероятност в понеделник, 16 ноември, проектобюджет 2027 ще бъде внесен. Корекции няма да има. Това каза народният представител от "Прогресивна България" (ПБ) Даниел Парушев.

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"Това е един от най-добрите бюджети, които някога са правени", настоя Парушев, който изтъкна, че преди да стане депутат, е бил преподавател в Нов български университет, без да уточнява точно по какво е преподавал. Но той обвини "тези хора, които манипулираха инфлацията" т.е. опозицията, че е жалко да говорят за рецесия - защото всички данни сочели по-висок БВП. Парушев обеща: "Данъците няма да се повишават". (вдига се например минималния осигурителен доход). Основните данъци обаче не се вдигат, продължи Парушев.

Ще има още пари за млади лекари-специализанти, студентски общежития, 45 млн. евро ще бъдат насочени към подобряване на базата на детски градини и училища, ще има по-високи пенсии, изтъкна Парушев в сутрешния блок на bTV.

"Няма как да говорим за обедняване", продължи депутатът от ПБ. И определи цените на горивата като "една прилична стойност" спрямо "другите държави" (не стана ясно кои държави и каква е покупателната стойност там). "Искам да ви кажа, че сме изключително смели - всяко едно нещо, което (опозицията) предложат между първо и второ четене, ще го разгледаме", каза още Парушев. И веднага по въпроса с енергетиката и свърхпечалбите там (ПП-ДБ иска налагане на данък "свръхпечалба" за енергийния сектор) уточни, че "трябва да се пипа с копринени ръкавици". Тук става въпрос основно за "Лукойл". Парушев уточни, че като се прегледат числата и евентуално има възможност, защо не да има такъв данък и за енергетиката, не основно само за банките.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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