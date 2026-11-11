Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Нови катастрофи спряха движението по "Хемус" в двете посоки

11 ноември 2026, 18:09 часа 769 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нови катастрофи спряха движението по "Хемус" в двете посоки

Движението по автомагистрала "Хемус" е временно преустановено и в двете посоки при 354-ия километър, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът се пренасочва по първокласния път I-2 между Шумен и пътния възел "Каспичан", като движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Шуменската полиция е получила сигнали за две пътнотранспортни произшествия, съобщава БНР. Първото е станало при 347-ия километър, под моста за село Царев брод. Лек автомобил, пътуващ към Варна, се е блъснал в пътен ограничител в участък с временна организация на движението. След него друга кола е намалила скоростта, но е била ударена отзад от джип. При инцидента няма пострадали.

Втората катастрофа е станала на магистралата в платното в посока от Търговище към Шумен. И при този инцидент няма ранени. Още: Няма да повдигат обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на "Тракия"

NOVA съобщава и за произшествие с два камиона и лек автомобил в района на пътния възел "Диамант". Колата е намалила скоростта зад спрял тежкотоварен автомобил, когато вторият камион я е ударил отзад. Един от шофьорите на камионите е транспортиран в болница за преглед.

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Хемус автомагистрала Хемус верижна катастрофа Тракия
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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