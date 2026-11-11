Лупингите на еврото през ноември не спират

След като на 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар, единната европейска валута започна да се възстановява бавно. Последваха обаче нови спадове, включтелно един рязък - на 6 ноември, когато курсът слезе до 1,1141. Само че три дни по-късно еврото затвори над психологическата граница от 1,12, а в началото на вторник продължи изкачването и гонеше най-високите равнища за последния месец (1,1238 от 16 октомври). До края на деня обаче последва пореден внезапен спад под 1,12, който, изглежда, се задълбочава и в сряда.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 11 ноември, за 1,116 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% под последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 10 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1214 щатски долара спрямо 1,1193 долара на 9 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.