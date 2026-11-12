Стана ясно кой е виновен за "Топлофикация": Превръщаме се в роби, въртящи се в омагьосан кръг

Проблемът на "Топлофикация-София" е 20-годишен, но задължително трябва да има виновни и причини да се стигне дотук. В момента половин София е разкопана без работници покрай изкопите и 1000 абонатни станции не работят. Главният виновник за състоянието на "Топлофикация-София" е ГЕРБ. Това обяви Грети Стефанова от ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) пред БНТ. Още: "Обезверени сме, спрете да ни лъжете": Граждани с конкретни предложения към "Топлофикация" за ремонтите

Омагьосан кръг

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По димите ѝ икономическото мнозинство в момента е ГЕРБ и БСП.

Според нея "Топлофикация-София" се върти в омагьосан кръг. Вината на състоянието на "Топлофикация" е заради предишните управляващи - неможачи.

Тя смята, че Столична община и държавата може да реши проблемите на хората с "Топлофикация". Натрупват се лихви, които могат да се преструктурират от държавата, защото 20 години ГЕРБ да управлява "Топлофикация" и все да бъдем в същото положение, не би било нормално, добави Стефанова.

Тя предложи няколко варианта за решаване на проблемите с "Топлофикация" - да се промени управлението на топлофикационното дружество от два на три ринга.

Иван Видолов от групата на "БСП за България" в градския парламент посочи, че не е против концесията на "Топлофикация", но в момента не трябва да се прави това, докато не се промени Законът за енергетиката. "Няма потребители, а има роби на "Топлофикация", изтъкна Видолов.

Той се съгласи със Стефанова и заяви, че "Топлофикация" е един горещ картоф, който се прехвърля между институциите.

Според него в момента се води едно желание, с което "Топлофикация" да бъде загробена и ограбена.

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