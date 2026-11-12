Шофьор на ТИР се гмурнал в мъглата и ударил невидима за него кола: Докъде е следствието за "Тракия"

Всеки иска да разбере каква е била първоначалната причина за тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Събират се доказателства в тази посока защо ТИР-ът, в който са се ударили автомобилите, е бил спрял. Все още не са разчетени данните от тахографа. Решаваща ще бъде комплексната автотехническа експертиза, която ще определи механизма за получаване на телесните повреди на хората, но и причините за удара. Това заяви на брифинг пред журналисти и. ф. директор на Националната следствена служба Мариан Маринов. Интересно уточнение от него - той не бил част от следствието по случая - Още: "Двама шофьори са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите": Директорът на 112 с разказ за ужаса на АМ "Тракия"

Какво казва Следствието?

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Предстои да бъдат разпитани 100 души, които са присъствали на мястото на престъплението на верижната катастрофа. Назначени са общо 51 съдебно-медицински експертизи - както за изследване на живите, така и за починалите.

Според Маринов, напълно възможно е, ако водачът на ТИР-а се е гмурнал в мъглата, да е бил изненадан, да се е забил в невидим за него автомобил.

"Мъглата не е препятствие на пътя, а условие, с което водачите трябва да се съобразят - с видимостта, за да ограничат скоростта. Мъглата намалява скоростта, а не я ограничава", коментира директорът на НСлС.

Все още не са обсъждани версиите за верижната катастрофа, но хипотетично една от версиите е, че аварирал автомобил е спрял заради друг спрял автомобил.

Мариан Маринов добави още, че здори да няма знаци и табели, които да предупреждават шофьорите, че могат да очакват опасност, всеки един шофьор е длъжен да спазва правилата на Закона за движение по пътищата.

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