Бюджет 2027: 42 млрд. евро приходи и серия от нови данъчни мерки

Правителството смята да събере догодина от данъци и осигуровки почти 42 млрд. евро, което е с 9,2% повече от очакваните данъчно-осигурителни приходи за тази година. Най-големият източник на хазната - ДДС, е планиран да достигне 13,5 млрд. евро при 12.8 млрд. евро тази година. Увеличението е с 5%, което почти се покрива със заложения ръст на инфлацията (4,8% средногодишно) и изглежда напълно реалистично на фона на бомбастичните постъпления от ДДС, които залагаха в бюджетите си предни правителства в опит на свият дефицита.

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Въвеждат се и някои промени по отношение на ДДС, които ще донесат допълнителни приходи от този налог. Например задължителната регистрация по ДДС преди първата продажба на нови сгради, части от тях, както и на права на строеж върху урегулирани поземлени имоти, се очаква да донесе 120 млн. евро през 2027 г., пише в. "Сега".

Други 95,4 млн. евро допълнително от ДДС трябва да влязат в хазната от мерки за повишаване на събираемостта на налога. Една от тях е включването от началото на септември тази година на публичните предприятия - държавни и общински, в обхвата на разпоредителите с бюджетни средства, които преди всяко разплащане над 5000 евро с контрагенти са задължени да уведомяват предварително НАП и Агенция "Митници" за проверка за публични задължения към държавата. Освен това на НАП се възлага да затегне контрола върху касовите наличности в търговските обекти, както и да извършва проверки по електронен път за наличие на непогасени задължения към бюджета при вписване на прехвърляне на предприятия или дружествени дялове.

От облагане на доходите на физическите лица правителството планира да събере догодина малко над 5 млрд. евро. Тук също ръстът е около 5% спрямо заложените за тази година 4.76 млрд. евро. Част от това увеличение е следствие на повишението на минималната работна заплата, както и на 5-процентната индексация на заплатите в бюджетната сфера.

В същото време увеличените данъчни облекчения за деца ще имат негативен ефект върху приходите от данъка върху доходите. Този ефект е изчислен на 137,5 млрд. евро загуба за бюджета, но пък с тази сума ще се увеличат разполагаемите доходи на семействата. Освен това новото данъчно облекчение за детско развитие, което смята да въведе правителството за покриване на част от разходите на семействата за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности на децата, е остойностено на 93 млн. евро - с тази сума, ще се намалят догодина постъпленията от данъци върху доходите в хазната.

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Работещите, които получават ваучери за храна и месечната им сума надхвърля 102 евро, ще бъдат натоварени с допълнителен данък - 7% върху разликата над 102 до 200 евро, като се очаква в хазната да влязат приходи от 55 млн. евро през 2027 г. от новия налог.

В проектобюджета за догодина са планирани корпоративни данъци за 4.56 млрд. евро при тазгодишни 3.4 млрд. Увеличението се дължи основно на еднократното облагане с 33% на свръхпечалбата на банки, застрахователи, търговски вериги, мобилни оператори, обменни бюра и фирми за бързи кредити, отчетена в периода 2020-2025 г. Очакваните допълнителни приходи от мярката възлизат на 800 млн. евро през 2027 г.

От вдигнатата от 3 на 7% ставка на данъка върху разходите в натура, предоставени за лично ползване, т.нар. данък уикенд, фирмите ще вкарат в хазната допълнителни 6,6 млн. евро през 2027 г.

Бюджет 2027 ще събере и с над 10% повече от осигуровки на работещите и работодателите. Повишението на максималния осигурителен доход от 2300 на 2400 евро ще влее 265,1 млн. евро допълнително в Държавното обществено осигуряване през 2027 г. Предвижда се и увеличение на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и квалификационни групи професии с 6.4%, колкото е ръста на минималната работна заплата догодина - от сегашните 620 евро на 660 евро. По това перо догодина се очакват допълнителни приходи от осигурителни вноски в размер на 196,7 млн. евро.

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Въвеждането на акциз за нови и употребявани леки автомобили с максимална мощност на двигателя с вътрешно горене равна на или по-голяма от 250 kW ще изземат от собствениците на такива автомобили общо 20,8 млн. евро през 2027 г. А от планираното повишение на акцизните ставки за тютюневите изделия от 1 март 2027 г. се очакват допълнителни бюджетни приходи в размер на 183,5 млн. евро.