12 ноември: Българските войски освобождават Цариброд

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12 ноември 1885 година: Българските войски освобождават Цариброд

На този ден (12 ноември по стар стил, 24 ноември по нов стил) през 1885 година, в хода на Сръбско-българската война, българските военни освобождават Цариброд, който по онова време се намира на територията на Княжество България. Тези боеве са част от българската контраофанзива след битката при Сливница. Сръбската Нишавска армия е разгромена от Предния отряд, след което противникът е принуден да се оттегли окончателно от териториите на Княжество България.

Един ден след победата при Драгоман Предният отряд, командван от подполковник Данаил Николаев и съставен от 13 дружини, 4 батареи и 5 ескадрона, разделен на четири колони и резерв, се отправя към Цариброд. В късния следобед на 11 ноември, докато трите главни колони настъпват през Драгоманския проход и околните височини, лявата обходна колона под ръководството на майор Петко Стоянов превзема връх Бабина глава над града. В същото време дясната и средната колона завземат Остри връх. Така сръбската Дунавска дивизия е принудена да отстъпи към основните сили на Нишавската армия, укрепили се по възвишенията около Планиница, Нешков връх и Джурджева глава.

След кратка пауза за прегрупиране, на следващия ден следобед българските войски подновяват настъплението си. Решаващото сражение с 12-и Шумадийски полк се разгръща при Нешков връх. Подразделения на 6-и Търновски и 8-и Приморски полк, водени от капитан Васил Делов, овладяват върха с атака на нож. Това принуждава цялата сръбска армия да отстъпи и да организира отбраната си при Пирот.

Въпреки че продължава два часа и половина, битката за Нешков връх се нарежда сред най-кръвопролитните сблъсъци във войната. Българската армия дава 250 жертви, докато загубите на сръбската страна възлизат на 575 души - 100 убити, 300 ранени и 175 пленени.

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