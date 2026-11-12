Ще взема ли властта пенсиите от втория стълб и ще има ли пари за заплати и майчинство: Отговорът от социалния министър

Дефицитът в бюджета е малко по-нисък в сравнение с миналата година. Това е едно добро движение, напълно недостатъчно, но показва резултатът от усилията ни. Плащанията от страна на НОИ са абсолютно гарантирани за следващата година. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БНТ. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

По думите ѝ всички плащания за болнични, майчинство и всички различни форми за пенсии са гарантирани за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

И подчерта тезата на управляващите по отношение на пенсиите от втория пенсионен стълб - властта няма за цел и идея да ги взема, както обявиха опозиционните партии в Народното събрание с подписа на финансовия министър Гълъб Донев на документ, изпратен до Европейската комисия именно за средствата от втория стълб.

"Няма риск за пенсиите от втория стълб и не могат да бъдат изгубени", посочи още веднъж социалният министър. И успокои - средствата са гарантирани.

Около 7.8% ще бъде увеличението на пенсиите по така нареченото "швейцарско правило". Още: Кога ще започне изплащането на коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи: Говори социалният министър

Ефремов каза още, че минималната заплата от Нова година ще бъде в размер на 660 евро, като призна, че средствата не са достатъчно, но това било по възможностите на правителството.

Целта на властта е и да се справи с проблемите на работещите-бедни, както и с хората, които постоянно са в бюрата по труда.

Помощ за близките от тежката катастрофа на "Тракия"

Ще бъдат отделени извънредни средства от 8000 евро за близките на загиналите хора в резултат на тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия". Средствата ще бъдат от държавния бюджет. Семействата ще бъдат потърсени и Агенцията за социално подпомагане са в готовност да изплатят средствата веднага. Още: 8000 евро за семействата на загиналите на "Тракия": Държавата помага и с психологическа помощ (ВИДЕО)