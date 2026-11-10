Стефан Белчев: Бюджет 2027 е бюджет на реформи

За дигитален контрол и за превенция са планирани пари в новия бюджет, осигурени са средства за дигитален хъб. Това каза в студиото на "Още от деня" по БНТ председателят на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев. Този хъб ще концентрира информация както от пътни камери на АПИ, така и от общински пътни камери. Моментна информация ще се обменя и с органите на полиция, на КАТ. Той изказа и съболезнования към семействата и близките на жертвите на катастрофата на магистрала "Тракия".

Белчев обясни, че предложеният от "Прогресивна България" бюджет е бюджет на реформи. "Безспорно, това е един отрезвителен бюджет. Смея да твърдя, че е бюджет на реформи. Винаги може да сме по-смели. Позволете ми само да се върна на това, което говорихме за пътищата. Много ясно, дори и този днешен трагичен инцидент ни показва, че всяко едно евро, инвестирано в пътища, това не е разход, а това е инвестиция за живот. Това наистина е много важно, което, мисля, че всеки един, дали е от управляващата партия, дали е от опозицията, трябва да сме наясно", обясни Белчев.

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Той каза още, че предложените за съкращение 5000 души от администрацията е следствие на анализи, направени във всяко едно министерство. "Аз смятам, че това първоначално съкращаване, то не е направено под формата на децимация, т.е. всеки десети да бъде съкратен, а в следствие на едни функционални анализи, които в момента се направиха в доста от министерствата. Да, тук сте прави, не мога да не се съглася, че наистина реформите можеха да са и доста по-смели. Смятам, че за следващите години това ще продължи като тенденции, като вектор на политика", категоричен бе той.

Според председателя на икономическата комисия, наложената рекордна глоба на голяма верига показва, че Комисията за защита на потребителите вече работи и не е замръзнала във времето: "Аз смятам, че всеки един инвеститор в България чуждестранен, било той голям или малък, няма основание да се притеснява, ако си върши работата съгласно нашето законодателство и действа по един коректен начин. Тук, без да защитавам Комисия за защита на конкуренциято, но вие знаете колко обвинения имаше към нея, че тя нищо не прави и че просто е замръзнала във времето. Сега, когато тя започна пък да работи, веднага се обърна контратезата, че видите ли, тук има нещо...", каза Стефан Белчев, предс. на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия.

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