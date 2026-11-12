Ударени кораби край България:

Следващата година няма да избираме кмет на София, а изпълнителен директор на София

12 ноември 2026, 8:09 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Следващата година няма да избираме кмет на София, а изпълнителен директор на София

Думите от заглавието са на общинския съветник от "БСП за България" Иван Видолов, изречени пред БНТ, който разкритикува  кмета на София Васил Терзиев, че бърза да даде "Топлофикация-София" на концесия, без да е променен Законът за енергетиката. Той смята, че състоянието на топлофикационното дружество може да докара хората в София до това "да цепят дърва за огрев в хола си". Още: Стана ясно кой е виновен за "Топлофикация": Превръщаме се в роби, въртящи се в омагьосан кръг

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Общинският съветник от ПП-ДБ в Столичния общински съвет Грети Стефанова, която също присъства в студиото на БНТ обвини ГЕРБ и икономическото мнозинство в градския парламент за състоянието на "Топлофикация-София". 

Тя смята, че Столична община и държавата може да реши проблемите на хората с "Топлофикация". Натрупват се лихви, които могат да се преструктурират от държавата, защото 20 години ГЕРБ да управлява "Топлофикация" и все да бъдем в същото положение, не би било нормално, добави Стефанова.

Тя предложи няколко варианта за решаване на проблемите с "Топлофикация" - да се промени управлението на топлофикационното дружество от два на три ринга.

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ГЕРБ БСП Топлофикация София цитати Грети Стефанова Васил Терзиев Иван Видолов
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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