Внезапен обрат в курса на еврото, близо е до месечен рекорд

След като на 27 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 12 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1126 спрямо щатския долар, единната европейска валута започна да се възстановява бавно. Последваха обаче нови спадове, включтелно един рязък - на 6 ноември, когато курсът слезе до 1,1141. Само че три дни по-късно еврото затвори над психологическата граница от 1,12, а днес - във вторник - продължава изкачването и гони най-високите равнища за последния месец (1,1238 от 16 октомври).

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 10 ноември, за 1,1234 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,12% над последното отчетено ниво в понеделник.

Още: Еврото с обрат в началото на седмицата

Европейската централна банка определи на 9 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1193 щатски долара спрямо 1,1165 долара на 6 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Още: Еврото завършва седмицата с рязък обрат и преминаване на важна граница

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.