2 млрд. евро повече данъци, 5,5 млрд. евро повече заеми: Мартин Димитров иска изтегляне на проектобюджет 2027

При определени обстоятелства и ситуации данък "свръхпечалба" ще стига до 100%. Нещата с държавния бюджет и бюджетната рамка за следващите 3 години са неясни - в пленарна зала например управляващите мълчаха като ги питах какво в България е най-много поскъпнало, в кой сектор има най-голям ръст на цените. В енергетиката е - това заяви народният представител от "Демократична България" Мартин Димитров.

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Димитров твърди, че с допълнителна данъчна тежест "Прогресивна България" ще вземе още 2 млрд. евро - това са все данъчни мерки от сорта на например облагане на автомобили с по-голяма мощност и т.н. - ОЩЕ: 5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

5,5 млрд. евро заеми повече ще вземаме 2027 - 2029 година, отколкото ни трябват да покрием бюджетния дефицит според плана на правителството на Румен Радев. От мотивите не е ясно защо, няма обяснение, каза депутатът от "Демократична България" (ДБ). "Просто харчат като луд с картечница", настоя пред bTV бившият лидер на СДС, повтаряйки тази реплика, която ПП-ДБ налага в говоренето за държавния бюджет. По думите му, проектобюджетът за 2027 година трябва изцяло да бъде пренаписан - досега той още не е внесен в парламента.

Мартин Димитров категорично повтори и, че не може Гълъб Донев да решава къде хората да внасят своите пари като спестявания за пенсия. Димитров настоя и, че в България има нужда да се въведе нулева данъчна ставка, когато някой бизнес реинвестира печалбата си в българската икономика.

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