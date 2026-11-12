Австрийски джип и горяща кола в насрещното: Нова версия от очевидци за тежката катастрофа на "Тракия"

Нови версии и нова вероятна причина за верижната катастрофа на магистрала „Тракия“ излязоха наяве от разказите на пострадалите хора от автобуса. Те показаха и видео от мястото на инцидента. По думите на един от пострадалите, ударът е бил изключително силен и внезапен. Според разказа му автобус се е блъснал в спрял на пътя тир, който е превозвал зърно. Пред тежкотоварния камион се е намирал друг автомобил, а в другата лента - в посока Велико Търново, е имало още една кола.

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На видео от мястото на инцидента се вижда светлобежов джип с австрийска регистрация, обвит в изключително гъста мъгла. „С жълтата каросерия е тир-ът на румънски гражданин, а бежовият джип е на туристически гражданин. Но този джип беше в дясната лента. След това минаха в аварийната. Имаше счупен прозорец. Тоест първият тир, който е спрял, е спрял заради въпросния джип. Не е ясно другият автомобил, който се е възпламенил, защо е бил в насрещното движение. Шофьорите и на двете коли са български граждани и могат да бъдат разпитани“, обясни в ефира на Нова телевизия пътник от автобуса, който е заснел и видеото.

Автомобилът с австрийска регистрация, който на снимките изглежда напълно непокътнат, според твърдения на очевидци се е намирал непосредствено пред най-първия автомобил, предизвикал проблема – румънския тир с жълтата каросерия. Макар на кадрите колата да се вижда в съседната лента, свидетелите твърдят, че тя впоследствие се е преместила от първоначалната си позиция пред тежкотоварния камион.

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За момента все още се изяснява цялата последователност от събития – включително дали джипът е спрял заради другата кола на пътя и как точно се е развила верижната катастрофа.

Очевидците споделиха още, че до момента институции или разследващи органи не са се свързвали с тях за официални показания.

И. ф. директор на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви тази сутрин, че е възможно водачът на ТИР-а се е гмурнал в мъглата, да е бил изненадан, да се е забил в невидим за него автомобил.