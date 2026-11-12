Спорт:

Австрийски джип и горяща кола в насрещното: Нова версия от очевидци за тежката катастрофа на "Тракия"

12 ноември 2026, 8:15 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Австрийски джип и горяща кола в насрещното: Нова версия от очевидци за тежката катастрофа на "Тракия"

Нови версии и нова вероятна причина за верижната катастрофа на магистрала „Тракия“ излязоха наяве от разказите на пострадалите хора от автобуса. Те показаха и видео от мястото на инцидента. По думите на един от пострадалите, ударът е бил изключително силен и внезапен. Според разказа му автобус се е блъснал в спрял на пътя тир, който е превозвал зърно. Пред тежкотоварния камион се е намирал друг автомобил, а в другата лента - в посока Велико Търново, е имало още една кола.

ОЩЕ: Шофьор на ТИР се гмурнал в мъглата и ударил невидима за него кола: Докъде е следствието за "Тракия"

На видео от мястото на инцидента се вижда светлобежов джип с австрийска регистрация, обвит в изключително гъста мъгла. „С жълтата каросерия е тир-ът на румънски гражданин, а бежовият джип е на туристически гражданин. Но този джип беше в дясната лента. След това минаха в аварийната. Имаше счупен прозорец. Тоест първият тир, който е спрял, е спрял заради въпросния джип. Не е ясно другият автомобил, който се е възпламенил, защо е бил в насрещното движение. Шофьорите и на двете коли са български граждани и могат да бъдат разпитани“, обясни в ефира на Нова телевизия пътник от автобуса, който е заснел и видеото.

Автомобилът с австрийска регистрация, който на снимките изглежда напълно непокътнат, според твърдения на очевидци се е намирал непосредствено пред най-първия автомобил, предизвикал проблема – румънския тир с жълтата каросерия. Макар на кадрите колата да се вижда в съседната лента, свидетелите твърдят, че тя впоследствие се е преместила от първоначалната си позиция пред тежкотоварния камион.

ОЩЕ: Приключи и вторият разпит на румънския шофьор на камион: Какво е установено до момента?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За момента все още се изяснява цялата последователност от събития – включително дали джипът е спрял заради другата кола на пътя и как точно се е развила верижната катастрофа.

Очевидците споделиха още, че до момента институции или разследващи органи не са се свързвали с тях за официални показания.

И. ф. директор на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви тази сутрин, че е възможно водачът на ТИР-а се е гмурнал в мъглата, да е бил изненадан, да се е забил в невидим за него автомобил.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Магистрала Тракия катастрофа верижна катастрофа пострадали верижна катастрофа Тракия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес