На комисия: Приеха на първо четене промените в данъчните закони

Повишаване на данъчните облекчения за семейства с деца, поетапно вдигане на прага за регистрация по ДДС и на данъчните оценки на имотите, както и въвеждане на акциз за домашен алкохол над 30 литра. Това предвиждат промени в данъчните закони, приети на първо четене от бюджетната комисия.

Депутатите се обединиха около по-високите данъчни облекчения за семейства, отглеждащи едно и повече деца. Но спориха за увеличаването на прага за регистрация по ДДС и на данъчните оценки на имотите.

Всички партии от опозицията, с изключение на "Възраждане" се отказаха да подкрепят предложението за 33% данък свръхпечалба върху някои икономически сектори.

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"Положителният бюджетен ефект от мярката се оценява на 800 млн. евро след простъпването на 30% от данъка", обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

"Понятието свръхпечалба звучи малко като оксиморон. Не можете да проявите достатъчно политическа воля да овладеете разходите, които предвиждате в бюджета. По тази причина измисляте какви ли не екстремни мерки, някои от тях с еднократен характер, с които да запълните хазната и да убедите Европейската комисия, че спазвате траекторията на нетните разходи, сиреч се стремите към излизане от свръхдефицит", категоричен бе бившият министър на финансите Владислав Горанов.

"Ние също няма да подкрепим този законопроект, защото предложението за този данък свръхпечалба е една паническа спешна мярка, като еднократен източник на приходи в бюджета", обясни Атидже Вели от ДПС.

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"Новият начин, който сте внесли за изчисляване на данък свръхпечалба предполага, че колкото е по-намаляваща рентабилността на едно предприятие 2027-ма година, толкова по-голям данък ще плати, което създава стимул предприятията да не си намаляват цените, забележете, защото иначе биха били обложени процентно с по-висок данък", каза още Мартин Димитров от ДБ.

Отношение по въпроса взе и Асен Василев. "Ако ще се гледа свръхпечалба, чисто методологически трябва да се гледа норма на печалба, не абсолютното число, а процентът от оборота", каза председателят на ПП.

С гласовете на управляващите се въвежда акциз за автомобили над 250 киловата. Спорове имаше и за ваучерите за храна. "Увеличение на общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна от 818 милиона евро на 1,5 милиарда евро, с която се увеличава максималният размер на всяко 1 наето лице, от 200 лева на 200 евро месечно, и се въвежда облагане", обясни Людмила Петкова.

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Тя бе репликирана от Асен Василев. "Да се сложи 7% данък и то само на горницата над 200 лева, на мен ми звучи нелогично и всъщност да започне да отблъсква работодатели от използването на тази мярка. Плюс допълнително утежняване на цялото счетоводство, още повече, че приходите в хазната са от порядъка на петдесет петдесет и пет милиона лева, които са сметнати", каза той.

Предложението за акциз на домашния алкохол над 30 литра също предизвика напрежение.