Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 12 февруари /валутен калкулатор/

12 февруари 2026, 0:15 часа 444 прочитания
Планирали сте посещение в Турция? Използвайте този валутен калкулатор, за да сметнете за колко евро се разменя една турска лира днес, 12 февруари. А след това обърнете внимание на три важни съвета за посещението ви в Турция и как да пазарувате там в турски лири.


А ето и няколко важни съвети към всички, пътуващи в Турция.

Първият е - никога да не плащате в евро. Защото обменият курс на места може да е с близо 10 % над официалния. Затова още преди да заминете еврото си в турски лири и плащайте само с тях.

Второ: Не плащайте с карта, дори да ви е по-удобно. Защото има някои магазини в Турция, в които има две цени - за плащане с кеш и за електронно плащане. И е по-евтино в кеш винаги.

Трето: Разбира се, пазарете се. И да не ви е важно намалението, за турците така е по-сладко и по-интересно. Пазаренето е най-вълнуващото събитие около сделката, то е национален спорт.


Успешен ден!


Петър Георгиев
