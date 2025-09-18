Търговският баланс на България отново е отрицателен

Търговският баланс на България за юли е отрицателен в размер на 652,2 млн. евро при дефицит от 120,4 млн. евро за юли 2024 г. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ). За периода януари - юли 2025 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 4,5149 млрд. евро (4 процента от БВП) при дефицит от 2,2102 млрд. евро (2,1 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Внос и износ

Износът на стоки е 3,6788 млрд. евро за юли. Той намалява с 510,7 млн. евро (12,2 процента) в сравнение с този за юли 2024 г. (4,1896 млрд. евро). За януари - юли износът е 24,4858 млрд. евро (21,8 процента от БВП) като намалява с 1,1337 млрд. евро (4,4 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (25,6195 млрд. евро, 24,7 процента от БВП).

Вносът на стоки за юли е 4,331 млрд. евро, като нараства с 21 млн. евро (0,5 процента) на годишна база (4,310 млрд. евро). За януари - юли вносът е 29,0008 млрд. евро (25,8 процента от БВП), като се увеличава с 1,171 млрд. евро 4,2 процента) спрямо същия период на 2024 г. (27,8297 млрд. евро, 26,8 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително в размер на 957,1 млн. евро при положително салдо от 914,7 млн. евро за юли 2024 г. За януари- юли салдото е положително в размер на 4,6359 млрд. евро (4,1 процента от БВП) при положително салдо от 4,3892 млрд. евро (4,2 процента от БВП) за януари - юли 2024 г.

Текуща и капиталова сметка

Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 173,7 млн. евро при излишък от 605,1 млн. евро за юли 2024 г. За януари - юли текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 1,8113 млрд. евро (1,6 процента от прогнозния БВП) при положително салдо от 699,5 млн. евро (0,7 процента от БВП) за януари - юли 2024 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 130,6 млн. евро при излишък от 172,5 млн. евро за юли 2024 г. За януари - юли капиталовата сметка е положителна в размер на 566,8 млн. евро (0,5 процента от БВП), при излишък от 1,1326 млрд. евро (1,1 процента от БВП) за януари - юли 2024 г.

Финансовата сметка за юли е отрицателна в размер на 135,3 млн. евро при положителна стойност от 603,8 млн. евро за юли 2024 г. За януари - юли финансовата сметка е отрицателна - 2,3627 млрд. евро (2,1 процента от БВП), при положителна стойност от 112,8 млн. евро (0,1 процента от БВП) за същия период на 2024 г.