Стефка се нуждае от средства за трансплантация

Стефка Ванкова е на 43 години. Преди 4 години е диагностицирана с автозомно-доминантна бъбречна поликистоза. От два месеца е на хемодиализа- тежко лечение, което изтощава и тялото и духа. През ден се налага да ѝ бъде филтрирана кръвта, а след това се чувства напълно без сили, сякаш целия ден е отнет от болестта. Диализата поддържа живота ѝ, но не е решение. Единственият ѝ шанс да живее пълноценно отново е бъбречна трансплантация, която трябва да бъде извършена в Турция.

Средства

Необходимите средства от 25 000 хил. евро са за самата трансплантация, предоперативни и следоперативени изследвания, престоя и лечението в Турция. За съжаление сумата е непосилна за Стефка и нейното семейство. Тя има съпруг и дъщеря, заради които се бори всеки ден.

Снимка: iStock

"Те са моят смисъл и моята сила. Искам да бъда до детето си, да я видя реализиран човек с добро бъдеще, да бъда майка не само по име, а и по присъствие. Затова се обръщам към Вас с молба за помощ. Всяко дарение, споделяне или подкрепа ми дава надежда и ме приближава до възможността да живея без болка и изтощение. Благодаря от сърце на всеки, който ще подаде ръка.", призовава Стефка.

