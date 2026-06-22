Управляващите като Реал Мадрид и Байерн Мюнхен: Пеканов се хвали с ПВУ

"България ще получи 1 млрд. евро по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост заради създаването на новата Антикорупционна комисия. Това ще даде глътка въздух за държавната хазна на България". Това заяви пред БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. Още: 100% от парите по ПВУ: Атанас Пеканов обяви новата цел и каза за санкциите срещу Русия

Опозицията вместо да атакува, да беше казала едно "благодаря"

Снимка: БГНЕС

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По думите му опозицията вместо да атакува, би могла да каже едно "благодаря". "Както Реал Мадрид и Байерн Мюнхен успяват в мачовете си направят обрат, така и ние се върнахме в мача и успяхме да направим обрат със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост", коментира Пеканов.

Той се закани, че управляващите ще се опитат да създадат нови индустриални зони и работни места в областите Перник, Стара Загора и Кюстендил.

Атанас Пеканов коментира още, че освен инвестиции, трябва да се правят и реформи.

Впоследствие вицепремиерът коментира и обявената процедура по свръхдефицит спрямо България. "От няколко години фискалната траектория на страната върви неустойчиво. Това означава, че всяка година разходите в държавата се покачват много по-бързо от приходите. Мерките за подобряване са изведнъж пицата да стане постна и впоследствие да се намаляват калориите. Това ще бъде видяно в Бюджет 2026", посочи Атанас Пеканов.

От думите му стана ясно, че до края на месеца ще бъде представен Бюджет 2026. Обсъжда се оптимизация в държавния сектор, както и ако се налага закриване на агенции.

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