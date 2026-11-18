Това е бюджет, в който правим опит за постигане на „почти невъзможното“. Това каза вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия в отговор на отправените остри критики от депутата от „Демократична България“ Мартин Димитров относно прогнозирания от Европейската комисия (ЕК) бюджетен дефицит от 4,8% през 2028 г. Представителят на управляващото мнозинство заяви, че тези изчисления на Брюксел не са напълно актуални, тъй като все още не отразяват всички предстоящи мерки за ограничаване на разходите.

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По думите му Европейската комисия очаква допълнителни мерки за следващата година, по които тепърва предстои да се вземат решения. Като пример за вече постигнато свиване на разходите той посочи замразяването на средствата в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ през настоящата година, като уточни, че за догодина все още не е решено какво ще бъде увеличението в тях и затова тези данни не са подадени към Брюксел.

Пеканов се позова и на позиция на председателя на Съвета за икономически анализи към Министерския съвет д-р Пламен Димитров, който цитира изследване на Международния валутен фонд (МВФ). Според данните, когато една държава влезе в процедура по свръхдефицит, стандартното темпо на оздравяване на публичните финанси е намаляване на дефицита с около 3 процентни пункта в рамките на три години, което е между 0,5% и 1% годишно - темп, който съвпада и с прогнозите на българското правителство.

Пеканов беше категоричен, че бюджетът е едновременно насочен към свиване на разходите и дефицита под натиска на Европейската комисия, но същевременно остава максимално социален – запазвайки увеличенията за семействата, младите хора, учителите, пенсионерите и лекарите. Отхвърлени бяха и твърденията на опозицията за „скрити“ или необяснени разходи.

Относно спорния милиард за регионалното министерство и разминаванията между представянето в съвета и в парламента, вицепремиерът поясни, че става въпрос за средства, разпределени за следващите три години за важни и забавени инфраструктурни проекти. Като примери посочени строителството на околовръстните пътища на София и Пловдив, и подчерта, че страната има крещяща нужда от инвестиции в капиталови разходи и инфраструктура.

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Относно критиките за дефицита и дълга от управляващата коалиция изтъкнаха, че рязкото сваляне на дефицита за една година е нереалистично, а настоящите усилия са насочени към стабилизиране на публичните финанси при изключително тежки изходни условия.