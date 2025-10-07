Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната нараства

Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната се увеличават до 15,4 на сто през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с 15,2 на сто през първото тримесечие на 2025 г., сочат най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат. Това се обяснява с факта, че потреблението е нараснало по-бавно от брутния разполагаем доход - съответно с 0,7 на сто и 1 на сто

Нивото на инвестициите на домакинствата в еврозоната остава без промяна - 9 на сто през второто тримесечие на 2025 г., тъй като бруто образуването на основен капитал е нараснало със същата стойност като разполагаемия доход (1 на сто).

Делът на печалбата на компаниите (нефинансови корпорации) е намалял от 39,3 на сто на 39,1 на сто през второто тримесечие на 2025 г. Това се обяснява с увеличението на компенсацията на наетите лица (заплати и социални осигуровки на работодателите) и данъците, без субсидиите за производство, с 1,1 на сто, което е леко по-висок растеж, отколкото брутната добавена стойност на бизнеса в еврозоната (0,9 на сто).

Още: Ще ни вземе ли ЕС парите от спестявания: Отговор от Европейската комисия

Коефициентът на бизнес инвестициите в еврозоната е спаднал от 22,1 на сто на 21,6 на сто през второто тримесечие на 2025 година. Причината е понижението на бизнес инвестициите в дълготрайни активи с 1,4 на сто, докато брутната добавена стойност се е увеличила с 0,9 на сто.

Проучване: Каква част от българите не успяват да спестят пари?