Войната в Украйна:

Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната нараства

07 октомври 2025, 14:19 часа 155 прочитания 0 коментара
Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната нараства

Делът на спестяванията на домакинствата в еврозоната се увеличават до 15,4 на сто през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с 15,2 на сто през първото тримесечие на 2025 г., сочат най-новите сезонно коригирани данни на европейската статистическа агенция Евростат. Това се обяснява с факта, че потреблението е нараснало по-бавно от брутния разполагаем доход - съответно с 0,7 на сто и 1 на сто

Нивото на инвестициите на домакинствата в еврозоната остава без промяна - 9 на сто през второто тримесечие на 2025 г., тъй като бруто образуването на основен капитал е нараснало със същата стойност като разполагаемия доход (1 на сто).

Делът на печалбата на компаниите (нефинансови корпорации) е намалял от 39,3 на сто на 39,1 на сто през второто тримесечие на 2025 г. Това се обяснява с увеличението на компенсацията на наетите лица (заплати и социални осигуровки на работодателите) и данъците, без субсидиите за производство, с 1,1 на сто, което е леко по-висок растеж, отколкото брутната добавена стойност на бизнеса в еврозоната (0,9 на сто).

Още: Ще ни вземе ли ЕС парите от спестявания: Отговор от Европейската комисия

Коефициентът на бизнес инвестициите в еврозоната е спаднал от 22,1 на сто на 21,6 на сто през второто тримесечие на 2025 година. Причината е понижението на бизнес инвестициите в дълготрайни активи с 1,4 на сто, докато брутната добавена стойност се е увеличила с 0,9 на сто.

Проучване: Каква част от българите не успяват да спестят пари?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
спестявания Инвестиции еврозона Доходи информация 2025
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес