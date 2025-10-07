Необичайно движение на европейските борси заради политическата криза във Франция

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат разнопосочно в днешната предобедна търговия, като всички погледи са насочени към Франция, която потъна в нова политическа криза след оставката на премиера Себастиен Льокорню, предаде БТА.

Франция е във фокуса на вниманието тази седмица след вчерашната изненадваща оставка на Льокорню, подадена само 27 дни след встъпването му в длъжност. Френският президент Еманюел Макрон му даде още 48 часа за "финални разговори" с опозиционните партии, за да се опита да намери изход.

Още: Политическа криза във Франция: Опозицията настоя за импийчмънт на Макрон

Германският основен индекс DAX е надолу с 2,27 пункта или 0,01 на сто до 24 376,02 пункта към 10:55 часа българско време, а френският САС 40 загуби 23,19 пункта или 0,29 на сто до 7948,59 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 нарасна с 0,99 пункта или 0,01 на сто до 9480,13 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 също е надолу с 1 пункт или 0,18 на сто до 569,24 пункта.

Европейските борси започнаха седмицата с колебания