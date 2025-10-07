Папа Лъв XIV въведе нови правила за инвестициите на Ватикана

Папа Лъв XIV издаде указ, с който въвежда нови правила за финансовите инвестиции на Римската курия, като отмени регламент, въведен от неговия предшественик, папа Франциск. Според тях Банката на Ватикана ще загуби изключителното си право да управлява финансовите инвестиции на Ватикана. Новият указ постановява, че Светият престол като общо правило може да продължи да използва банката за управлението на активи.

Реорганизация на финансите

Въпреки това компетентните органи вече могат да използват и финансови посредници от други страни, ако сметнат, че това е по-ефективно или изгодно. Финансови посредници могат да бъдат например банки или хедж фондове.

Тази стъпка се счита за значителен напредък в продължаващата реорганизация на финансите на Ватикана.

През лятото на 2022 г. папа Франциск постанови, че Банката на Ватикана има изключителна отговорност за управлението на активи и е попечител на всички финансови активи на Светия престол и свързаните с него институции.

Банката управлява активите на около 12 000 клиенти. Те включват католически институции, служители на Ватикана и посланици пред Светия престол.

Финансовата институция многократно е ставала обект на обвинения в корупция и пране на пари, а правилното управление на нейните финанси и инвестиции продължава да е сред дискусионните теми във Ватикана.