Вързаното към лева евро щяло да унищожи Родината: Референдум ще има, сигурни са от сдружение "Дойран 2025"

"Не сме се отклонили и на сантиметър от поставената цел" - така гражданско сдружение "Дойран 2025" обяви, че продължава да преследва провеждане на референдум за запазване на българския лев, макар страната ни вече официално да е част от еврозоната от 1 януари 2026 г. Председателят на сдружението - бившата съдийка и бивш кандидат-депутат от "Възраждане" Румяна Ченалова - обяви, че в Народното събрание е приключила проверка на внесените подписи, и даде подробности.

300 000 подписа - какво ще се прави с тях?

На пресконференция в БТА на 16 януари тя заяви, че през октомври миналата година са били внесени 82 броя класьори със събрани подписи на граждани, а на 8 януари тази година - още 34. След проверка се оказало, че действителните подписи са 301 130 - "един неочакван дори за нас резултат", каза Ченалова, защото се работело в "недоброжелателна обстановка", създадена от администрация и медии.

Само 145 броя били некоректните записи, което бе оценено като "много добър резултат".

На първо място по подписи бил град Ямбол с 8424. Следват Габрово, Велико Търново, Добрич, Стара Загора, Плевен, Монтана.

Ченалова, която се оказа един от юристите, подготвили искова молба до Общия европейски съд за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната, изрази обаче "съжаление". Големите градове били на "по-далечни места" по подписи за референдум. София например се нареждала на 25-о място, Пловдив - на 14-о, Варна - на 12-о, Бургас - на 10-о.

"Велико дело"

Все пак кампанията на "Дойран 2025" беше оценена от представители на двежението като "велико дело, непосилно дори за някои партии". От сдружението повториха няколко пъти, че са сигурни, че обществено допитване ще се състои.

Снимка: iStock/Guliver

Част от въпросите касаят еврозоната, членството в ЕС, запазването на кешовите плащания и забрана за дигитална единна валута. Останалите два въпроса са за изменения в закона за прякото участите на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Еврозоната и ЕС са били превърнати в "политически инструмент", който можел да "унищожи нашата родина", затова каузата на сдружението била "свещена", обясниха организаторите по темата евро-лев - две вързани помежду си валути чрез валутния борд, въведен у нас през 1997 г.

Ключова дума "суверенитет"

Сред начертаните апокалиптични сценарии на пресконференцията бе "унищожаване на европейската икономика".

Илон Мъск и великите сили заговорили за суверенитета - това бил приоритет номер едно. "Подчиняването" чрез еврозоната и цифровото евро пък били "много опасни за бъдещето на България, за нашите деца и внуци", казаха от "Дойран 2025".

Цитирана бе и новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, в която администрацията на Доналд Тръмп изненадващо не посочи агресорът в Украйна - Русия - като заплаха №1. Вместо това американските власти се концентрираха около "разпада" на цивилизацията в Европа. Твърди се, че Унгария, Австрия, Полша и Италия може да се отцепят от ЕС. Франция пък е в рецесия, отбелязаха организаторите. Всичко това водело до "финансова дупка и унищожаване на България" - нямало да има пенсии и заплати, камо ли пък повишаване на доходите. Организаторите пропуснаха да споменат каква е предложената от тях алтернатива.

Без да е ясно как, през цифровото евро човек утре нямало да може "да помогне на свой роднина и приятел, който го е закъсал".

Личната победа на сдружение "Дойран 2025" била, че убедили хора да се откажат от еврото и да изберат лева с подпис за референдум. Самата кампания е финансирана с дарения, отбелязаха организаторите и назоваха имена на партиите ГЕРБ, ДПС, "Величие", "Възраждане", "Ново начало", които били с тях, защото "каузата е обединяваща".

