За една трета от бъдещите пенсионери вторият стълб е неизгоден

За около 30-35% от пенсиониращите се в момента хора е по-изгодно да прехвърлят спестяванията си от втория стълб в държавното обществено осигуряване. Това са хората, които ще получават над минималната пенсия, но нямат достатъчно спестявания в универсалните фондове, за да покрият намалението на основната пенсия заради втората. За всички останали обаче – хората пред минимална пенсия и хората с достатъчно добри осигуровки, вторият стълб е предимство. Това съобщи главният изпълнителен директор на пенсионната компания "Доверие" Светла Несторова, цитирана от в. "Сега".

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Проблемът "две пенсии са по-малко от една" се дължи основно на два фактора – първите кохорти пенсионери с две пенсии нямат достатъчно дълъг период на натрупване във втория стълб, а освен това се прилага коефициент на редукция на основната пенсия, който не отразява приноса към пенсионната система през данъците ни за покриване на дефицита. Хората, които ще имат минимална пенсия обаче, на практика ще подарят на държавата втората си пенсия, тъй като и тя няма да стигне да получават повече от минимума.

Хората, които ще имат по-висока втора пенсия пък, ще могат чрез нея да компенсират редукцията. Прехвърлянето от втория в първия стълб в момента е възможно до 2 години преди навършване на пенсионна възраст.

Полезни съвети

Експертите дават много любопитни съвети и информация за хората на възраст 50 и 50+, които трябва да изберат подфонд за втора пенсия. Ако имате 5+ или 10+ години до пенсиониране, можете спокойно да заложите на динамичен подфонд, посъветваха те. За хората на 60 години обаче това не е препоръчително, тъй като те са 4-5 години преди пенсия и при един остър спад на пазара няма да има време да се компенсира кризата.

До края на ноември всички осигурени във втория стълб могат да изберат как да се инвестират парите им. Ако решат да ги прехвърлят в динамичен подфонд, парите ще се инвестират при по-голям риск, но и с по-висока доходност. Този модел е подходящ за хората до 50 г. и всеки в тази възрастова граница, който иска динамично инвестиране, няма нужда да подава заявление, тъй като ще бъде служебно разпределен в такъв подфонд. Балансираният подфонд е предназначен за хора на възраст между 50-годишна възраст и 3 години до пенсия, като в тази възрастова категория много хора предпочитат да пробват динамичния подфонд и трябва да подадат заявление за това. Три години преди пенсия всички задължително се прехвърлят в консервативен подфонд.

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Една възможност човек да балансира по-консервативното инвестиране на спестяванията във втория стълб е доброволното пенсионно осигуряване, или третия стълб на системата. Той носи много добра доходност, но е традиционно подценяван като начин за спестяване за старини, въпреки че при него има пълна свобода на действие – човек може да избира как да внася и как после да получава спестяванията си.

"Третият стълб е уникален данъчен продукт – вложенията в него са освободени от данъци на входа, а накрая, като ги теглите, отново нямате данъци", коментира Мирослав Маринов. "С лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване човек може да намали годишната си данъчна основа с до 10% от размера ѝ. Първите 5 г. има осезаеми такси, но дори така човек пак тръгва с 6% предимство", обясни той.