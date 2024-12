10 от Ливърпул стигнаха до хикс в края, Арсенал с грешка стъпка във Висшата лига

Ливърпул и Арсенал направиха равенства в домакинските си двубои от 16-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци, които от 17-ата минута играха с човек по-малко на терена заради червен картон на Андрю Робъртсън, завършиха 2:2 срещу Фулъм. "Артилеристите" пък не успяха да пречупят отбраната на Евертън за крайното 0:0. Отборът на Арне Слот остава на върха в класирането с 36 точки - 5 пред Челси. "Топчиите" са трети с 30 пункта.

Момчетата на Марко Силва стартираха прекрасно срещата на "Анфийлд". В 11-ата минута Андреас Перейра получи пас от Антони Робинсън и откри резултата. Малко по-късно Робъртсън фаулира Уилсън и бе изгонен с директен червен картон. Въпреки числения си пасив домакините възстановиха паритета в началото на втората част.

Мохамед Салах центрира към Годи Гакпо, който засече с глава за 1:1. В 76-тата минута капитанът и ляв краен бранител на Фулъм Робинсън се отчете с втора асистенция, а автор на попадението стана Родриго Муниз. Десет по-късно появилият се от скамейката Диого Жота изравни, а до края на мача двата отбора си размениха по едно чисто положение. "Котиджърс" са девети с 24 точки, а Ливърпул оглавява таблицата с 36 пункта.

По същото време Арсенал тотално надигра Евертън на "Емирейтс", но така и не успя да отбележи. Мартин Йодегор, Букайо Сака и Габриел Мартинели се отчетоха с пропуски, а заслуженото трябва да се отдаде и на вратаря Джордан Пикфорд. "Карамелите" заемат 15-ата позиция с 15 точки, а "топчиите" са трети с 30 пункта.

Арсенал 0:0 Евертън

Ливърпул 2:2 Фулъм

Нюкасъл 4:0 Лестър

Уулвърхемптън 1:2 Ипсуич

