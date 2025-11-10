Войната в Украйна:

225 дни по-късно: Галатасарай най-накрая загуби в Суперлигата - и то от новак! Фенербахче се възползва (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 09:47 часа 375 прочитания 0 коментара

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Истанбулският гранд Галатасарай допусна първа загуба в местната Суперлига от 29 март насам, когато отстъпи с 1:2 на Бешикташ! "Джим Бом" бе победен с 0:1 от новака Коджаелиспор в двубой от 12-ия кръг на елита в южната ни съседка. Единственото попадение в срещата реализира Даниел Аджей в 45-ата минута, завършвайки хубав индивидуален пробив. В заключителната фаза на срещата гол на голямата звезда на "лъвовете" Виктор Осимен бе отменен след намесата на ВАР.

Битката на върха се завързва

С успеха Коджаелиспор събра 14 точки и се изкачи до 11-ото място, докато Галатасарай остава лидер с 29. Тимът на Окан Бурук обаче вече далеч не е толкова спокоен, защото води само с пункт пред вечния си враг Фенербахче, който освен всичко се намира в добра форма.

"Жълтите канарчета" постигнаха ценен успех с 4:2 над Кайсериспор. На "Шюкрю Сараджоолу" Марко Асенсио изведе домакините напред в резултата в 38-ата минута. Само 120 секунди по-късно Фред асистира на Нене, който удвои аванса на тима си. 22-годишният малиец, който бе закупен от РБ Залцбург, наниза втория си гол в мача в началото на втората част, с което сякаш уби интригата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Кайсери опита да отговори, като дори намали изоставането си в 53-тата минута чрез Онукджа. Керем Актюркоолу обаче сложи край на амбициите на гостите с красиво попадение в 63-тата минута - 4:1. Четвърт час преди да изтече редовното време Онукджа се разписа още веднъж. Кайсери се намира в зоната на изпадащите с 9 точки.

ОЩЕ: Фенербахче спечели мегадерби след обрат от 0:2! Червен картон помогна на "жълтите канарчета", които се доближиха до Галатасарай (ВИДЕО)

Автор: Джем Юмеров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Фенербахче Галатасарай Спортни рубрики Actualno.com Суперлига на Турция При комшиите
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес