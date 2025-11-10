225 дни по-късно: Галатасарай най-накрая загуби в Суперлигата - и то от новак! Фенербахче се възползва (ВИДЕО)

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Истанбулският гранд Галатасарай допусна първа загуба в местната Суперлига от 29 март насам, когато отстъпи с 1:2 на Бешикташ! "Джим Бом" бе победен с 0:1 от новака Коджаелиспор в двубой от 12-ия кръг на елита в южната ни съседка. Единственото попадение в срещата реализира Даниел Аджей в 45-ата минута, завършвайки хубав индивидуален пробив. В заключителната фаза на срещата гол на голямата звезда на "лъвовете" Виктор Осимен бе отменен след намесата на ВАР.

Битката на върха се завързва

С успеха Коджаелиспор събра 14 точки и се изкачи до 11-ото място, докато Галатасарай остава лидер с 29. Тимът на Окан Бурук обаче вече далеч не е толкова спокоен, защото води само с пункт пред вечния си враг Фенербахче, който освен всичко се намира в добра форма.

"Жълтите канарчета" постигнаха ценен успех с 4:2 над Кайсериспор. На "Шюкрю Сараджоолу" Марко Асенсио изведе домакините напред в резултата в 38-ата минута. Само 120 секунди по-късно Фред асистира на Нене, който удвои аванса на тима си. 22-годишният малиец, който бе закупен от РБ Залцбург, наниза втория си гол в мача в началото на втората част, с което сякаш уби интригата.

Кайсери опита да отговори, като дори намали изоставането си в 53-тата минута чрез Онукджа. Керем Актюркоолу обаче сложи край на амбициите на гостите с красиво попадение в 63-тата минута - 4:1. Четвърт час преди да изтече редовното време Онукджа се разписа още веднъж. Кайсери се намира в зоната на изпадащите с 9 точки.

