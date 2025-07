4 часа преди трагедията: Диого Жота бил на лекар - здравословен проблем го принудил да шофира

Нови разкрития около трагичната смърт на Диого Жота - оказва се, че само 4 часа преди катастрофата футболистът на Ливърпул е бил на лекар заради здравословен проблем, който на практика го е принудил до шофира, а след това се стига и до фаталния инцидент. Информацията бе разкрита от пулмолога Мигел Гонсалвеш, който е прегледал Жота заради проблеми с белите дробове, като на практика е един от последните хора, които са видели Диого преди да загине.

Жота получил болки в гърдите след мач срещу Челси, но отложил операцията си за след края на Лигата на нациите с Португалия. Заради белодробните проблеми, на Жота е било препоръчано да не пътува със самолет. Той е имал планове да пътува с ферибот до Великобритания, където в понеделник да започне предсезонна подготовка с отбора. Неговият брат Андре бил с него, за да му прави компания, а двамата планирали да направят почивка по пътя.

Diogo Jota and his brother were driving to Liverpool for pre-season training. He was heading to the port to take a ferry to the UK.



The forward couldn't travel by plane due to a recent lung surgery — doctors had advised him against flying. pic.twitter.com/t4LZY7CIFJ