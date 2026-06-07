Кабинетът "Радев":

Куба почна да раздава оръжия на кубинците, за да се бият срещу САЩ

07 юни 2026, 10:35 часа 794 прочитания 1 коментар
Снимка: Pixabay
Куба почна да раздава оръжия на кубинците, за да се бият срещу САЩ

Куба започна да раздава оръжия на цивилни и призовава гражданите да се подготвят за евентуална чуждестранна инвазия. Това твърди вестник Diario Versión Final. В материала се съобщава, че кубинското правителство е активирало планове за действие при извънредни ситуации в цялата страна. Куба сериозно се опасява, че може да ѝ се наложи да воюва със Съединените щати предвид думи и действия на сегашната американска администрация.

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Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу острова и заплашва с военни действия, откакто свали венецуелския лидер Николас Мадуро през януари, а след това нареди енергийна блокада, която спря доставките на гориво за Куба. Това доведе до тежки прекъсвания на тока, недостиг на горива и храни и икономически колапс на острова. САЩ обявиха наказателни обвинения срещу бившия лидер на острова Раул Кастро, освен това наложиха санкции на президента на Куба Мигел Диас-Канел, както и на още четири лица, включително Алехандро Кастро Еспин, син на Раул Кастро - Още: САЩ налагат санкции на кубинския президент

А Тръмп каза и, че САЩ ще се "погрижат" за Куба след като приключат въпроса с Иран.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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