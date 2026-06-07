Никола Цолов разкри как е изпълнил и двете си цели в спринта в Монако

Голямата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов сподели, че е осъществил и двете си поставени цели за спринтовото състезание в Гран При на Монако. Той си завоюва допълнителна точка, след като успя да запише най-бърза обиколка. Цолов завърши спринта на 10-о място и с това стана пети във временното класиране.

Българският пилот изпълни предварителния си план в Монако и записа най-бърза обиколка в спринтовото състезание

„Имах две цели, да завърша състезанието и, ако съм в топ 10, да направя най-бързата обиколка и да взема допълнителната точка. Изпълних и двете, така че взимаме една точка. Щастлив съм“, каза Никола Цолов за NOVA.

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Основното състезание във Формула 2 ще започне днес от 10:25 ч. Българския лъв е признавал многократно, че Монако е едно от любимите му трасета в календара. Той ще започне състезанието от първа редица на стартовата решетка, след като постигна второто най-добро време в квалификацията. Първи на старта ще бъде един от основните му конкуренти за титлата - Рафа Камара.

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