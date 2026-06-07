Христанов: Аз първи изнесох информация за "Баба Алино", но последва "пълна тишина"

Иван Христанов, който беше служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров, заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, че той първи е изнесъл от парламентарната трибуна информация за нарушенията, свързани със случая в парк "Баба Алино", като подчерта, че след неговото публично изказване е последвала "пълна тишина" от институциите и липса на каквато и да е реакция.

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"В края на ноември още, РДГ Варна, това е регионална дирекция по горите Варна, е отишла по сигнал. Получила е сигнал, веднага са отишли и са им треснали 20 акта. Добро утро, 20 акта за нарушения.", каза Христанов и подчерта, че част от администрацията е действала, но постави въпроса защо други институции не са реагирали. Бившият министър продължи с твърдения за последващи действия и липса на контрол върху незаконни практики. "Продавали след това в продължение на маса време жилища, това, което научаваме от публичните изявления, чрез агресивна реклама."

Оглушителна тишина

Снимка: БГНЕС

Иван Христанов уточни, че именно като министър е изнесъл информацията публично от парламентарната трибуна още на 6 март и това, по неговите думи, е бил първият момент, в който висш държавен представител публично е изложил данните. "Всичко, което в момента се разплита, целият този ужас на беззаконието, на незаконно изсечени гори, на навлизане в чужди територии, включително на държавното горско предприятие, на подавани сигнали към прокуратурата, на които няма реакция, подавани сигнали към МВР, на които няма реакция, подавани сигнали към Общината, на които няма също обратна реакция. Цялото това нещо аз го изнесох на 6 март.", каза бившият служебен министър на земеделието.

И макар да е очаквал светкавична реакция от институциите след изказването му, такава не е последвала: "И очаквах, че моментално ще почнат да звънят от едното министерство, от другото, от Общината, от прокуратурата. Дайте ни още материали, каквото има при вас - пълна тишина. Все едно, че не съм казал нищо. Аз бях потресен."

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Христанов добави, че е изненадан от думите на кмета на Варна Благомир Коцев, че никой от предните кабинети не му е съдействал. Христанов обясни: "Той не е звънял да иска помощ. Аз говорих и с колегите министри, но и на тях не е звънял.", каза той в БНТ.