Великолепно! Триумф за Никола Цолов в Гран При на Монако

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов си завоюва забележителна победа в Гран При на Монако. Българинът стартира от второ място и зае лидерската позиция в последната обиколка на състезанието. Това е неговата трета победа във Формула 2 и трета поредна година, в която печели по улиците на Монако, след като триумфира в предишните две издания на състезанието с болид на Формула 3.

Никола Цолов триумфира по улиците на княжеството след битка в последната обиколка

Битката за първото място бе оспорвана. Важна роля изигра стратегическото разпределение на отборите относно спиранията в бокса. Цолов атакува в 34-ата обиколка и изпревари опонента си Рафа Камара, който блокира предната си дясна гума и продължи направо в зоната за сигурност, напускайки състезанието. Не се стигна до контакт между двамата пилоти и Цолов продължи надпреварата. Пред него остана Куш Майни, който все още не беше направил своето спиране в бокса. Българския лъв поведе колоната в последната обиколка и спечели Гран При на Монако.

Още: Никола Цолов разкри как е изпълнил и двете си цели в спринта в Монако

Цолов финишира с над 8 секунди аванс пред втория Алекс Дън. Трети завърши шведът Дино Беганович. Победата му го постави на второ място в генералното класиране във Формула 2 след първите четири кръга за сезон 2026. Освен 25 точки за първо място, българинът успя да спечели и допълнителната точка за най-бърза обиколка. Той има общо 52 точки и изостава със само точка от лидера Габриеле Мини, който завърши 11-ти в основното състезание в Монако.

Още: Откровен до болка Никола Цолов - за "забития нож в гърба от най-добър приятел" и за шансовете му за Формула 1