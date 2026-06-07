Учен: На извънземните им трябва гориво, повече от масата на Вселената, за да посетят Земята

Междузвездните полети на извънземни, желаещи да посетят Земята, биха изисквали колосално количество гориво – повече от масата на самата Вселена. Това е мнението, изразено от аерокосмическия инженер Кай Джеймс, който изучава проектирането на самолети и космически кораби в Технологичния институт на Джорджия. В своето изследване той се опитва да оцени осъществимостта на посещения на Земята от извънземни цивилизации и стига до интересен извод.

Вероятността извънземни да посетят Земята

На 22 май 2026 г. Пентагонът публикува втора партида от предварително класифицирани снимки и видеоклипове, изобразяващи неидентифицирани летящи обекти. Това събитие завърши процес, започнал през юли 2023 г., когато група правителствени лица, подаващи сигнали за нередности, свидетелстваха пред Конгреса и твърдяха, че правителството на САЩ тайно притежава извънземни космически кораби и предполагаеми части от тела на извънземни. След тези изслушвания световната общност започна сериозно да обсъжда темата за НЛО.

Аерокосмическият учен Кай Джеймс реши да не опровергава съществуването на извънземни, а да обясни защо те не са могли да пристигнат в нашата слънчева система. За да направи това, той използвал математика, физика и инженерни принципи.

Тъй като учените не са открили интелигентен живот в нашата Слънчева система, хипотетичните посетители трябва да идват от друга звездна система в Млечния път. Най-близката звезда до Слънцето, Проксима Кентавър, е на 4,25 светлинни години или около 40 трилиона километра. Екваторът на Земята е дълъг само 40 000 километра. Ако разделим разстоянието до Проксима Кентавър на това число, получаваме точно 1 милиард земни екватора – наистина изумително разстояние.

Учен с тревожна прогноза: До какво може да доведе нашествието от извънземни на Земята

Най-близката извънземна цивилизация вероятно се намира още по-далеч. Ако кораб пътува дълго време, рискът от инциденти и повреди се увеличава, така че той трябва да се движи възможно най-бързо. Никой обект не може да надвишава скоростта на светлината, която е 300 000 километра в секунда. Експертите са съгласни, че реалистичната крейсерска скорост е 10% от скоростта на светлината или 30 000 километра в секунда. При тази скорост полет от 10 светлинни години би отнел около 100 години.

Извънземните вероятно биха умрели от старост, преди дори да се доближат до нашата планета. Те също така няма да имат хранителни запаси за целия полет. Кай Джеймс обаче избра да игнорира това ограничение: може би технологично напредналите цивилизации вече биха могли да преодолеят това ограничение, например чрез навлизане в криосън.

Празнотата на междузвездното пространство позволява на кораба да изключи двигателите си, след като набере скорост, и да се движи по инерция, тъй като няма аеродинамично съпротивление. Поради същата причина обаче корабът няма начин да забави скоростта си, преди да достигне дестинацията си. Една екзотична стратегия включва ускоряване на кораба с лазерни лъчи. Инсталация на родната планета насочва лъча към тънко, отразяващо платно на кораба, където фотоните упражняват натиск върху него, тласкайки плавателния съд напред. Този метод елиминира нуждата от гориво, но изисква огромно количество енергия и обширна инфраструктура. Освен това лазерите не могат да забавят кораба, така че инженерите ще трябва да използват отделна система, за да намалят скоростта му преди пристигането.

Бивш агент на ЦРУ: Открити са 4 вида извънземни

По-практичен подход включва използването на ракети, които генерират тяга и изхвърлят отработените газове назад. Пренасочването на отработените газове в обратната посока позволява на ракетата да забави скоростта си. Недостатъкът на ракетите е, че те трябва да носят собствено гориво, заедно с пътници и животоподдържащи системи. Допълнителният товар изисква още повече гориво, което води до ефект на снежна топка.

Химическите двигатели, които хората използват във всички космически мисии, извличат енергия от връзките между атомите, когато горивото гори. Този метод използва само малка част от енергията. За да се ускори химически задвижван космически кораб до 30 000 километра в секунда, би била необходима маса гориво, по-голяма от масата на цялата наблюдаема вселена.

Теоретиците смятат двигателите с антиматерия за най-ефективни. Когато антиматерията влезе в контакт с обикновената материя, те се анихилират взаимно и цялата им маса се преобразува в енергия. В този случай горивото, необходимо за достигане на една десета от скоростта на светлината, би изисквало по-малко от една четвърт от общата маса на кораба.

Антиматерията обаче е изключително нестабилна и физиците на Земята досега са успели да произведат по-малко от 20 милиардни части от грама. Тези частици са съществували само части от секундата и за производството им са били необходими стотици милиони долари.

Ядреният синтез предлага по-жизнеспособна алтернатива, извличайки енергия от атомните ядра по същия начин, както слънцето. Термоядрените двигатели все още са само теоретични, но биха могли да произвеждат 10 милиона пъти повече енергия на килограм от химическите ракети. За да се движи с 30 000 километра в секунда обаче, космически кораб, задвижван от такъв двигател, би се нуждаел от 150 пъти по-голяма маса от самия кораб.

Най-студените звезди в Галактиката може би са създадени от извънземни

Конструкторите на космическия кораб трябва също така да се научат как ефективно да преобразуват енергията в тяга, както и да разработят ултралеки и надеждни резервоари за гориво и корпус. Междузвездното пространство съдържа водородни атоми и микроскопични частици космически прах. При скорост от 30 000 километра в секунда, праховите частици ще се блъскат в корпуса на космическия кораб със силата на куршум с калибър 22. Ударът на водородните атоми ще предизвика каскада от радиация, която ще унищожи дори най-здравите материали.

За да оцелее корабът, той трябва да се превърне в летяща крепост със сложно магнитно екраниране. Това допълнително ще увеличи масата на плавателния съд и ще изисква допълнително гориво. Проектантите ще трябва да намерят компромиси и всяко ново изискване ще намалява броя на възможните решения. Когато изискванията си противоречат, броят на опциите може да падне до нула.

Джеймс заключи, че законите на физиката не забраняват пътуването до Земята от други звездни системи, но когато стотици екстремни инженерни изисквания се комбинират, пътуването може да стане физически невъзможно. Извънземните цивилизации може да са открили нови технологии, но всяко подобно развитие би се сблъскало и със собствени инженерни ограничения. Освен това, потенциалните посетители трябва да притежават достатъчни когнитивни способности, технологична зрялост, физически ресурси, колективно желание и да се намират сравнително близо до Земята.

Ако извънземен кораб достигне нашата планета, хората ще искат да знаят откъде идват, какво искат и от какво са направени. Най-голямото прозрение за мистериите на Вселената обаче ще дойде от въпроса как са стигнали дотук.

Междузвездната комета 3I/ATLAS е сканирана за извънземни: Какво разкри търсенето