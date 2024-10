"Ако не се казваше Моуриньо, досега да е уволнен": Критикуват Специалния, той иска играчи от Висшата лига

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Едно от популярните имена на турския футбол - треньорът Йълмаз Вурал, даде своето мнение за настоящия наставник на Фенербахче Жозе Моуриньо. В същото време медиите от южната ни съседка пишат за интерес от страна на "жълтите канарчета" към играчи от Висшата лига.

„Фенербахче направи сериозна инвестиция в Жозе Моуриньо. Моуриньо е много важна фигура за популяризирането на футбола в страната. Турският футбол има различна система. Дори и да си Моуриньо, ти трябва време. Започнаха критиките по адрес на Моуриньо. Видяхме това ясно след мача с Гьозтепе. Ако името на Моуриньо не беше Моуриньо, той щеше да бъде уволнен след 4 седмици. За съжаление имаме нетърпелива футболна култура“, отбеляза Вурал.

Ръководството на истанбулския колос от своя страна прави планове не само за зимния трансферен прозорец, а и за края на сезона. Фенербахче следи двама футболисти от Висшата лига, пише fanatik. Това са Серхио Регилон и Амад Диало, чиито договори изтичат през юни 2025 година, а Жозе Моуриньо е дал зелена светлина за привличането им.

Очаква се испанският краен защитник да не поднови контракта си с Тотнъм. Много е вероятно Регилон, на когото мениджърът Анте Постекоглу не дава шанс, да отвори нова страница в кариерата си. Именно Специалния привлече левия бек в редиците на "шпорите". При евентуалното пристигане на Серхио Регилон на "Шюкрю Сараджоолу" Остерволде може да се върне към позицията на централен защитник.

Амад Диало е другият играч, който е попаднал в полезрението на спортния директор на "жълто-сините" Марио Бранко. Турският колос търси крило, тъй като Ален Сен Максимин е под наем за една година без опция за закупуване. Договорът на младия състезател с Манчестър Юнайтед изтича през лятото на 2025 година.

💭According to Fanatik, Fenerbahçe is interested in signing Sergio Reguilon from Tottenham HotSpur in January.



▫️Do you think Spurs should let him go?#Spurs pic.twitter.com/pje34wqdRP