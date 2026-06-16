Вайц влезе в македонския наратив: Намекна на България за фашизъм и заговори за прошка между съседите

Докладчикът за напредъка на Република Северна Македония Томас Вайц намекна на България за фашизъм по време на дебата за европейската напредък на Западните Балкани. "Инвестирането в помирение и в добри двустранни отношения не е лесно. На Австрия й трябваха 40 години да признае, че е била съчуастник в нацисткия режим", каза Вайц. Думите му бяха в синхрон с македонския наратив за "фашистки окупатори" спрямо България и Българската армия, каквото пише и в македонските учебници, което възпитава години наред омраза към всичко българско.

В тази връзка той отбеляза, че това, което със сигурност Европа не е постигнала - са 100% уеднаквени учебници по история.

Според него следваща стъпка е и проявята на някаква прошка към съседите.

Малцинствата трябва да се защитават

Вайц коментира и проблемите на българското малцинство.

"Ясно, че трябва да се защитават малцинствата - всички, включително и българското трябва да бъде защитавано. Атаки и репресии срещу малцинства, срещу посолство и собственост на посолствата са напълно недопустимо и много ясно реагира президентът на Република Северна Македония в своето публично изявление. Точно така следваше да реагира", смята Вайц.

Идентичността и петвековното турско владичество

"Никога не бих си позволил да поставям под въпрос идентичността на съседна държава. Точно както не бих си позволил да поставям под въпрос идентичността на България, защото е била 500 години под турска власт. Трябва да си даваме сметка за реалистично постижимото и изграждане на добросъседски отношения между Република Северна Македония и България. Ние имаме роля да подкрепим изграждането на тези добросъседски отношния и да не загърбваме темата", добави още Вайц. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради