Може ли с чехли? Откога влиза в сила аптечката? Край на митовете за гръцките правила за движение

Голяма част от българите планират своята почивка в Гърция, но в социалните мрежи все по-често хората се натъкват на митове и легенди за правилата за пътуване там. Може ли да се кара с чехли? От кога влиза в сила аптечката, какво трябва да има в нея? Всичко това са все въпроси, които пътуващите в Гърция се питат и на които трудно биха намерили отговор, поради непознаване на гръцките закони и съществуването на откъслечни информации в новините и разпространяването на слухове.

"Като гледам постоянните постове какво може и какво не, да съберем пари, и някой който знае гръцки да вземе да преведе важните части от ЗДП на Гърция. Този чул, на другия му казали, трети се кълне в най-милото", пише анонимен потребител в групата "Кулата-Промахон".

Гърция има Кодекс за пътищата

Южната ни съседка Гърция няма Закон за движение по пътищата, какъвто имаме ние в България, а е кодифицирала законодателството си в тази сфера и има Кодекс за движение по пътищата.

Последните изменения в него са приети на 13.06.2025, но за тях се говори поне от година.

Последната промяна и пълния текст на кодекса може да видите в гръцки правен сайт Forin.gr - ТУК.

Най-големият мит - може ли да се кара с чехли или не?

Много българи се питат дали може да се кара с чехли в Гърция или не. Проверка на Actualno.com не установи изричен текст в гръцкия Кодекс за движение по пътищата по тази тема.

В член 17 се посочва, че водачът на всяко превозно средство е длъжен да има пълна свобода на движение, за да може свободно да извършва необходимите операции".

Да, но в групата "Кулата - Промахон" потребител споделя, че е бил глобен за шофиране с чехли?

С други думи - преценката дали шофирането с чехли или не пречи на водача да управлява добре автомобила е на проверяващия пътен полицай. Най-добре е, ако пътувате в Гърция просто да носите удобни обувки, които да не се закачат или пързалят по педалите на автомобила.

Не хвърляйте нищо през прозореца

Според гръцкия Кодекс за движение по пътищата не е разрешено да се хвърлят каквито и да е предмети от превозното средство, дори ако те не представляват опасност или не пречат на движението. Мярката вероятно е въведена предвид нарастващите случаи на горски пожари в южната ни съседка.

Големият въпрос - аптечката

Новият състав на аптечката за автомобил се определя с министерско решение, а не чрез закон. За целта имаме обаче най-малко две министерски решения.

С министерско решение от 18 март 2026 г. са описани изискванията за аптечката и тя е обвързана с европейския технически стандарт DIN 13164:2022. Съгласно това решение аптечката включва 16 задължителни елемента, сред които изотермично спасително одеяло, стерилни компреси за изгаряния, триъгълни превръзки, лепенки, еластични бинтове, ръкавици за еднократна употреба, стерилни почистващи кърпички, ножици и други.

Първоначалният срок за влизане в сила на разпоредбата за аптечката беше юни тази година, но с министерско решение от 24 април 2026 г. влизането в сила на новата аптечка се отлага за 1 януари 2027 г.

Според Кодекса за движение по пътищата вече аптечката се поставя в превозното средство на лесно и незабавно достъпно място, така че да се осигури незабавното ѝ използване в случай на спешност; тя не трябва да бъде заключена или в нея да се поставят други предмети, с изключение на превръзки и фармацевтични материали.

Съдържанието на аптечката трябва, на отговорност на собствениците или водачите на превозното средство, да се попълва веднага след консумация. ОЩЕ: Срив на граничните системи в Гърция: Потърпевши са туристите от Балканите